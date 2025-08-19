Aveas Korpus vuelve al Valle Medio para un show en Choele

Aveas Korpus, la banda nacida en Río Colorado en 2005, vuelve a presentarse en el Valle Medio este sábado 23 de agosto. La cita será en El Club, Avellaneda y Uruguay de Choele Choel a las 23:30 horas.

Tras más de 20 años de trayectoria, el grupo se consolidó como una de las expresiones auténticas de la música independiente del sur argentino, combinando raíces del rock nacional con influencias del folk argentino.


A lo largo de estas dos décadas, Aveas Korpus grabó dos discos y recorrió escenarios de la región en Río Colorado, Bahía Blanca, La Plata, Pigüé, Carhué, Choele Choel, Luis Beltrán, Punta Alta, Cabildo, Plaza Huincul y Pedro Luro, manteniendo siempre un fuerte compromiso con la creación artística y la identidad cultural regional.


Actualmente, la banda está integrada por Mariano Tomaselli Pizá (voz y guitarra), Jesús Benini (guitarra y voz), Jorge Paulo Rosales (teclados y arreglos), Iván Wiejski (bajo y coros) y Pablo Wiejski (batería y percusión). Su propuesta combina lo eléctrico y lo acústico, lo urbano y lo rural, con un repertorio que incluye canciones propias y versiones de clásicos nacionales e internacionales, con influencias de Serú Girán, Charly García, Divididos, Bersuit, Toto, Pink Floyd, The Beatles y Los Pericos.


En el último año, fueron parte de la jornada de cierre del Festival Provincial de Teatro; y produjeron y grabaron la banda sonora del documental Patagonia Sur; actualmente preparan su próximo disco para 2026. 


Una cita imprescindible para disfrutar de buena música en vivo. 

