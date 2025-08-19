El hospital de Choele Choel adquirió 2 nuevas camas eléctricas con sus respectivos colchones para el sector de internación UCI
Aveas Korpus vuelve al Valle Medio para un show en Choele
Aveas Korpus, la banda nacida en Río Colorado en 2005, vuelve a presentarse en el Valle Medio este sábado 23 de agosto. La cita será en El Club, Avellaneda y Uruguay de Choele Choel a las 23:30 horas.
Tras más de 20 años de trayectoria, el grupo se consolidó como una de las expresiones auténticas de la música independiente del sur argentino, combinando raíces del rock nacional con influencias del folk argentino.
A lo largo de estas dos décadas, Aveas Korpus grabó dos discos y recorrió escenarios de la región en Río Colorado, Bahía Blanca, La Plata, Pigüé, Carhué, Choele Choel, Luis Beltrán, Punta Alta, Cabildo, Plaza Huincul y Pedro Luro, manteniendo siempre un fuerte compromiso con la creación artística y la identidad cultural regional.
Actualmente, la banda está integrada por Mariano Tomaselli Pizá (voz y guitarra), Jesús Benini (guitarra y voz), Jorge Paulo Rosales (teclados y arreglos), Iván Wiejski (bajo y coros) y Pablo Wiejski (batería y percusión). Su propuesta combina lo eléctrico y lo acústico, lo urbano y lo rural, con un repertorio que incluye canciones propias y versiones de clásicos nacionales e internacionales, con influencias de Serú Girán, Charly García, Divididos, Bersuit, Toto, Pink Floyd, The Beatles y Los Pericos.
En el último año, fueron parte de la jornada de cierre del Festival Provincial de Teatro; y produjeron y grabaron la banda sonora del documental Patagonia Sur; actualmente preparan su próximo disco para 2026.
Una cita imprescindible para disfrutar de buena música en vivo.
El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.
Este fin de semana en el cine de Choele Choel se podrá ver Homo Argentum, además del film para los mas chicos, Tony, Shelly y la linterna mágica
Más de 350 jóvenes participarán de la Copa Abierta de Vóley en Choele Choel
En el Valle Medio se desarrollará la Copa Abierta de Vóley categorías sub 12 y sub 13 con la participación de 49 equipos de la zona. Las acciones se extenderán desde este viernes hasta el domingo con el polideportivo municipal de Choele Choel como escenario principal.
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
Luego de exitosas funciones en Roca y Cipolletti, FCP presenta a la obra teatral “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin, en Choele Choel.
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de endeudamiento que permitirá la ejecución de 20 cuadras de asfalto en los barrios Villa Unión Sur y Maldonado.
Negro Muerto: el potencial productivo del Valle Medio
Negro muerto; una posibilidad concreta de cambiarle el destino al Valle Medio y a gran parte de la provincia
Daños totales dejó como saldo el incendio de un vehículo Renault Fluence ocurrido en la tarde de éste domingo en la localidad de Lamarque.
La quinta fecha del Safari Regional en Luis Beltrán tuvo su cierre con una destacada convocatoria en lo que al espectáculo y participación del público representa.
Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de éste lunes – minutos después de las 10,30 horas - forzó la interrupción de la circulación sobre el puente carretero de ruta 250 que une la ciudad de Choele Choel con los pueblos del interior de la isla del mismo nombre.