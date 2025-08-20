La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque está participando de la segunda edición de “Sueños de Radio”, certamen nacional organizado por Cadena 3 Argentina.
Tareas de mantenimiento en la escuela 237
El Consejo Escolar Valle Medio I lleva adelante trabajos para una nueva perforación en la Escuela 237 ubicada en zona rural de Lamarque.Regionales - Lamarque20/08/2025
Se trata de una obra conjunta con el municipio local donde, por la insuficiencia en el abastecimiento, se debió realizar una nueva perforación que pueda aumenta el caudal que abastece la escuela.
Técnicamente se realiza una perforación de 9 metros de profundidad, encamisada en caño de 6 pulgadas de PVC engravado; y como segunda etapa se instalará una bomba sumergible, la cual se conectara a cañería de llenado que conduce directo a los tanques ya existentes.
Esta obra, cuya inversión es superior a los 4 millones de pesos, se tramita con fondos de mantenimiento, que son parte de los Convenios Escolares que suscribió el Municipio de Lamarque, junto al Ministerio de Educación.
Nuevamente con un lleno total se vivió otra noche de “Cocina étnica”, ciclo más que consagrado que ofrecen los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, esta vez con comida originaria de Nápoles.
Daños totales dejó como saldo el incendio de un vehículo Renault Fluence ocurrido en la tarde de éste domingo en la localidad de Lamarque.
Los estudiantes y docentes del CET20 de Lamarque continúan llevando adelante la obra de construcción de un nuevo paredón perimetral para lograr el total cerramiento de Hospital “Jorge Rebok”.
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, junto a su equipo de gobierno, invitan a participar del acto protocolar por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
La Escuela Especial 20 se prepara para el Encuentro Provincial de ArtesanosRegionales - Lamarque13/08/2025
Desde Lamarque y para toda la provincia, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial 20 se prepara para asistir este fin de semana al Encuentro Provincial de Artesanos que se desarrollará en Luis Beltrán.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque continúa con mucha actividad, compitiendo de manera permanente y haciendo crecer su palmarés.
Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de éste lunes – minutos después de las 10,30 horas - forzó la interrupción de la circulación sobre el puente carretero de ruta 250 que une la ciudad de Choele Choel con los pueblos del interior de la isla del mismo nombre.
Por reconocimiento tardío deberá afrontar daños ocasionados a la niña y la madreRegionales19/08/2025
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.