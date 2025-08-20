Tareas de mantenimiento en la escuela 237

Se trata de una obra conjunta con el municipio local donde, por la insuficiencia en el abastecimiento, se debió realizar una nueva perforación que pueda aumenta el caudal que abastece la escuela.



Técnicamente se realiza una perforación de 9 metros de profundidad, encamisada en caño de 6 pulgadas de PVC engravado; y como segunda etapa se instalará una bomba sumergible, la cual se conectara a cañería de llenado que conduce directo a los tanques ya existentes.



Esta obra, cuya inversión es superior a los 4 millones de pesos, se tramita con fondos de mantenimiento, que son parte de los Convenios Escolares que suscribió el Municipio de Lamarque, junto al Ministerio de Educación.