La valiosa labor desplegada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional IV de la policía de Río Negro y del Gabinete de Criminalística de la región, permitió – en las últimas horas – el hallazgo de otros varios elementos vinculados al robo calificado del que fuera víctima una familia de Lamarque la semana pasada.
Ciclo de charlas de marketing digital y modelo de negocios
En el día de su 34° aniversario, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio, CEAER, se enorgullece de anunciar un nuevo ciclo de charlas virtuales con el lema “Futuro, Innovación y Negocios”.Regionales25/08/2025
Este ciclo tiene el fin de ofrecer un enfoque práctico para la construcción de marcas, como así también orientación estratégica para la selección de los canales de comunicación más adecuados, conforme a las características y necesidades de cada emprendimiento de acuerdo a las tendencias actuales.
Serán cuatro encuentros sincrónicos con duración de una hora, que inician el jueves 28 de agosto desde las 18 horas.
Este ciclo, que cuenta con el apoyo de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, se desarrollará con la presencia de especialistas de trayectoria y experiencias internacionales.
Las charlas están destinadas al público en general, como así también a estudiantes del CEAER, público interesado en la temática, miembros de la cámara de comercio, asociaciones empresariales, emprendedores y profesionales independientes vinculados al marketing. -
Inscripciones vía formulario de Google en el siguiente enlace https://forms.gle/D4XMQhCzb655WhRn7 .
Demostración con dronesRegionales22/08/2025
Estudiantes y docentes de las Sedes del CEAER de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y Choele Choel participaron de la Charla y demostración de drones en el Establecimiento “Natalio Falduto Agronomía”.
Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.
Personal policial de Rio Colorado secuestro un auto con irregularidades en motor y documentación
Por reconocimiento tardío deberá afrontar daños ocasionados a la niña y la madreRegionales19/08/2025
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.
Los estudiantes del CET29 y el CET13 elaboraron embutidos, como parte de un proyecto cuyo objetivo central es el Intercambio de Saberes, y que inició hace un par de semanas.
Desde el Consejo Escolar se continúa brindando capacitación en materia de RCP y Maniobra de Heimlich, esta vez en la Escuela de Adultos 16 sede Choele Choel y Luis Beltran.
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.