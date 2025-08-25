Ciclo de charlas de marketing digital y modelo de negocios

En el día de su 34° aniversario, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio, CEAER, se enorgullece de anunciar un nuevo ciclo de charlas virtuales con el lema “Futuro, Innovación y Negocios”.

25/08/2025
Ceaer
Ceaer

Este ciclo tiene el fin de ofrecer un enfoque práctico para la construcción de marcas, como así también orientación estratégica para la selección de los canales de comunicación más adecuados, conforme a las características y necesidades de cada emprendimiento de acuerdo a las tendencias actuales.


Serán cuatro encuentros sincrónicos con duración de una hora, que inician el jueves 28 de agosto desde las 18 horas.
 
Este ciclo, que cuenta con el apoyo de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, se desarrollará con la presencia de especialistas de trayectoria y experiencias internacionales.


Las charlas están destinadas al público en general, como así también a estudiantes del CEAER, público interesado en la temática, miembros de la cámara de comercio, asociaciones empresariales, emprendedores y profesionales independientes vinculados al marketing. -


Inscripciones vía formulario de Google en el siguiente enlace https://forms.gle/D4XMQhCzb655WhRn7 .

