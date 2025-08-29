Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.
Cine para disfrutar el fin de semana
El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.Regionales - Choele Choel29/08/2025
Sábado y domingo a las 17 horas de podrá ver HOMOARGENTUM. Guillermo Francella presenta Homo Argentum, su nueva película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.
Ambos días a las 19 horas se podrá ver ADIOS MADRID.
Ramiro recibe la peor llamada de su vida: a pesar de no tener relación, debe viajar a Madrid para decidir sobre la vida o muerte de su padre, quien se encuentra en coma. Furioso con la situación, hace un viaje express de solo un día para que le afecte lo menos posible. Pero la noche previa al momento en que debe enfrentarse a la difícil decisión, irá conociendo a ese padre ausente a través de su entorno y amigos más cercanos. Irá recorriendo sus espacios habituales por los rincones madrileños, y en ellos se cruzará con una diversidad de personajes que lo irán llevando al límite. Mientras la noche lo sumerge en situaciones cada vez más intensas, Ramiro intentará procesar la distancia que siempre tuvo con el padre.
En tanto que a las 21 horas se proyectara LA HORA DE LA DESAPARICIÓN.
Cuando todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, la pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.
Entradas a la venta en boletería del cine, una hora antes de cada función.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos entregó a referentes de escuelas y jardines de Choele Choel equipamiento, electrodomésticos y diferentes elementos que son fundamentales para brindar los servicios en cada establecimiento.
El municipio de Choele Choel realiza el llamado a licitación publica 5/25 para la contratación de servicios de contenedores
El Municipio de Choele Choel impulsa la adhesión a la Boleta digital para facilitar el pago de tasas municipales.
Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
La Escuela Especial N° 8 recibió una capacitación sobre "Plan de Contingencias", destinada s sus docentes y Personal de Servicio de Apoyo del turno mañana.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque esta vez brilló en los Juegos Rionegrinos, coronándose campeón provincial.
Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.