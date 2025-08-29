Choele celebra a las infancias

La propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad. Habrá actividades recreativas, sorpresas para los más chicos y, como ya es tradición, chocolate caliente para compartir.

Desde el municipio remarcan que este tipo de iniciativas no sólo celebran a las niñas y los niños, sino que también refuerzan los vínculos comunitarios y promueven espacios de encuentro.

“Queremos que nuestras infancias vivan una jornada feliz, que se sientan protagonistas y contenidas. Es una forma de construir comunidad y apostar a una ciudad más humana”, señaló el intendente Diego Ramello.