El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.
Choele celebra a las infancias
Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.Regionales - Choele Choel29/08/2025
La propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad. Habrá actividades recreativas, sorpresas para los más chicos y, como ya es tradición, chocolate caliente para compartir.
Desde el municipio remarcan que este tipo de iniciativas no sólo celebran a las niñas y los niños, sino que también refuerzan los vínculos comunitarios y promueven espacios de encuentro.
“Queremos que nuestras infancias vivan una jornada feliz, que se sientan protagonistas y contenidas. Es una forma de construir comunidad y apostar a una ciudad más humana”, señaló el intendente Diego Ramello.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos entregó a referentes de escuelas y jardines de Choele Choel equipamiento, electrodomésticos y diferentes elementos que son fundamentales para brindar los servicios en cada establecimiento.
El municipio de Choele Choel realiza el llamado a licitación publica 5/25 para la contratación de servicios de contenedores
El Municipio de Choele Choel impulsa la adhesión a la Boleta digital para facilitar el pago de tasas municipales.
Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
La Escuela Especial N° 8 recibió una capacitación sobre "Plan de Contingencias", destinada s sus docentes y Personal de Servicio de Apoyo del turno mañana.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque esta vez brilló en los Juegos Rionegrinos, coronándose campeón provincial.
Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.