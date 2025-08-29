Choele celebra a las infancias

Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.

Regionales - Choele Choel29/08/2025
IMG-20250828-WA0088

La propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad. Habrá actividades recreativas, sorpresas para los más chicos y, como ya es tradición, chocolate caliente para compartir.

Desde el municipio remarcan que este tipo de iniciativas no sólo celebran a las niñas y los niños, sino que también refuerzan los vínculos comunitarios y promueven espacios de encuentro.

“Queremos que nuestras infancias vivan una jornada feliz, que se sientan protagonistas y contenidas. Es una forma de construir comunidad y apostar a una ciudad más humana”, señaló el intendente Diego Ramello.

Te puede interesar
Lo más visto