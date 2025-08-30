El operativo limpieza llegó al barrio Villa Unión

La cuadrilla encargada de la recolección de residuos voluminosos, escombros, ramas y malezas, junto con las tareas de mejoramiento de espacios comunes, trabajó durante toda la jornada en el sector, dejando el barrio en condiciones óptimas.



El operativo limpieza es una política sostenida que se desarrolla cada semana en un barrio distinto de la ciudad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos, embellecer los espacios públicos y garantizar un entorno más saludable y ordenado.



“Cada jueves llegamos a un barrio diferente y el compromiso es el mismo: trabajar a fondo para que los espacios comunes luzcan impecables y los vecinos puedan disfrutar de una ciudad más limpia”, destacaron desde el municipio.