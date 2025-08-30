Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.
El operativo limpieza llegó al barrio Villa Unión
El programa de limpieza que impulsa la Municipalidad de Choele Choel volvió a desplegarse el jueves, esta vez en el barrio Villa Unión.Regionales - Choele Choel30/08/2025
La cuadrilla encargada de la recolección de residuos voluminosos, escombros, ramas y malezas, junto con las tareas de mejoramiento de espacios comunes, trabajó durante toda la jornada en el sector, dejando el barrio en condiciones óptimas.
El operativo limpieza es una política sostenida que se desarrolla cada semana en un barrio distinto de la ciudad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos, embellecer los espacios públicos y garantizar un entorno más saludable y ordenado.
“Cada jueves llegamos a un barrio diferente y el compromiso es el mismo: trabajar a fondo para que los espacios comunes luzcan impecables y los vecinos puedan disfrutar de una ciudad más limpia”, destacaron desde el municipio.
El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos entregó a referentes de escuelas y jardines de Choele Choel equipamiento, electrodomésticos y diferentes elementos que son fundamentales para brindar los servicios en cada establecimiento.
El municipio de Choele Choel realiza el llamado a licitación publica 5/25 para la contratación de servicios de contenedores
El Municipio de Choele Choel impulsa la adhesión a la Boleta digital para facilitar el pago de tasas municipales.
Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
Allanamientos: secuestran celulares y una moto en causa por extorsiónRegionales - Choele Choel24/08/2025
En el marco de una investigación por una causa de extorsión, la Policía de Río Negro realizó este sábado dos allanamientos en el barrio 110 Viviendas de Choele Choel, que dieron resultados positivos.
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
ANDIS continúa con las auditorias sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, los turnos se comunican a los beneficiarios mediante una carta documento con Día, Hora y Lugar donde deben concurrir con sus estudios médicos correspondientes.
El miércoles 27 se llevo adelante una nueva reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana para abordar diferentes temas de la comunidad, esta vez el epicentro fue el templo evangélico Renuevo del Cielo en el barrio Villa Unión Sur.