El operativo limpieza llegó al barrio Villa Unión

El programa de limpieza que impulsa la Municipalidad de Choele Choel volvió a desplegarse el jueves, esta vez en el barrio Villa Unión.

Regionales - Choele Choel30/08/2025
IMG-20250830-WA0015

La cuadrilla encargada de la recolección de residuos voluminosos, escombros, ramas y malezas, junto con las tareas de mejoramiento de espacios comunes, trabajó durante toda la jornada en el sector, dejando el barrio en condiciones óptimas.


El operativo limpieza es una política sostenida que se desarrolla cada semana en un barrio distinto de la ciudad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos, embellecer los espacios públicos y garantizar un entorno más saludable y ordenado.


“Cada jueves llegamos a un barrio diferente y el compromiso es el mismo: trabajar a fondo para que los espacios comunes luzcan impecables y los vecinos puedan disfrutar de una ciudad más limpia”, destacaron desde el municipio.

Te puede interesar
IMG-20250828-WA0088

Choele celebra a las infancias

Regionales - Choele Choel29/08/2025

Este domingo 31 de agosto, desde las 15 horas hasta las 18, en el polideportivo municipal se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia.

Lo más visto
IMG-20250828-WA0087

Reunión del consejo de seguridad de Choele

29/08/2025

El miércoles 27 se llevo adelante una nueva reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana para abordar diferentes temas de la comunidad, esta vez el epicentro fue el templo evangélico Renuevo del Cielo en el barrio Villa Unión Sur.