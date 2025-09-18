Un chofer fue embestido por otro colectivo: condenan a la empresa de transporte

Tras el impacto, el hombre giró entre ambos vehículos y fue arrastrado debajo del autobús por 200 metros, hasta que los pasajeros obligaron al conductor a frenar.



El fuero Civil de Choele Choel condenó a la empresa Vía Bariloche S.A. y a la aseguradora a pagar una indemnización por la incapacidad sufrida en el accidente. También hizo lugar al reclamo por daño moral.



El impacto le causó múltiples fracturas y lesiones graves en su pierna izquierda, lo que derivó en una incapacidad laboral significativa. El chofer falleció durante el proceso judicial, por lo que sus herederos continuaron con la acción.



Durante el trámite, el hombre expresó que la ART le otorgó el alta de forma apresurada, con un porcentaje de incapacidad laboral bajo, y que debía reincorporarse a sus funciones en la empresa. Finalmente, el tribunal reconoció una incapacidad sobreviniente del 58 %.



La empresa negó los hechos y atribuyó el siniestro a la imprudencia del trabajador. Las pruebas testimoniales, médicas y accidentológicas confirmaron la mecánica del accidente y la responsabilidad objetiva.



La jueza descartó la culpa de la víctima y concluyó que el colectivo invadió el carril contrario, embistiendo al trabajador cuando intentaba subir al ómnibus de su empleador

