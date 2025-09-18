La escuela Municipal de hockey de Lamarque recorrió 160 kilómetros para hacerse presente en un encuentro disputado en la localidad de La Adela, provincia de La Pampa.
Un chofer fue embestido por otro colectivo: condenan a la empresa de transporte
Un chofer de colectivo de larga distancia circulaba por la Ruta Nacional N.º 22 en sentido Coronel Belisle–Chimpay. Durante el trayecto, detuvo el viaje debido a un corte provocado por una manifestación sindical. Mientras esperaban, su compañero le informó que el micro no arrancaba. En el momento en que el chofer se disponía a ayudarlo, el gremio liberó el tránsito y fue embestido por otro colectivo.Regionales18/09/2025
Tras el impacto, el hombre giró entre ambos vehículos y fue arrastrado debajo del autobús por 200 metros, hasta que los pasajeros obligaron al conductor a frenar.
El fuero Civil de Choele Choel condenó a la empresa Vía Bariloche S.A. y a la aseguradora a pagar una indemnización por la incapacidad sufrida en el accidente. También hizo lugar al reclamo por daño moral.
El impacto le causó múltiples fracturas y lesiones graves en su pierna izquierda, lo que derivó en una incapacidad laboral significativa. El chofer falleció durante el proceso judicial, por lo que sus herederos continuaron con la acción.
Durante el trámite, el hombre expresó que la ART le otorgó el alta de forma apresurada, con un porcentaje de incapacidad laboral bajo, y que debía reincorporarse a sus funciones en la empresa. Finalmente, el tribunal reconoció una incapacidad sobreviniente del 58 %.
La empresa negó los hechos y atribuyó el siniestro a la imprudencia del trabajador. Las pruebas testimoniales, médicas y accidentológicas confirmaron la mecánica del accidente y la responsabilidad objetiva.
La jueza descartó la culpa de la víctima y concluyó que el colectivo invadió el carril contrario, embistiendo al trabajador cuando intentaba subir al ómnibus de su empleador
Con el objetivo de fortalecer la continuidad pedagógica y favorecer el acompañamiento de las trayectorias escolares, distintas instituciones educativas están impulsando espacios de articulación entre los diferentes niveles del sistema.
Curso para emprendedoresRegionales15/09/2025
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio lleva a dos localidades una propuesta destinada a emprendedores denominada “Impulsa tu Emprendimiento, vende más y mejor".
El jurado popular declaró culpable en nombre del pueblo y por unanimidad a Ezequiel Nicolás Medina por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, y lesiones leves respecto del hijo de la víctima fatal, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023.
La fiscalía y la querella acaban de solicitarle al jurado popular que declare responsable penal al imputado por el femicidio de Marisa Coliman y la tentativa de homicidio de su hijo, hechos ocurridos en Luis Beltrán en julio de 2023. En cambio, la defensa penal pública les pidió que en todo caso sea por el delito de homicidio en riña.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado, en un operativo conjunto con inspectores del SENASA, secuestraron - en la mañana del jueves - 140 kilos de langostinos y unos 40 kilos de pargo.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, intervino en la tarde del miércoles, alrededor de las 17:45 horas, en ayuda y prevención de un siniestro vial ocurrido en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
Un grupo de 80 alumnos y alumnas de la Escuela N°25 de Lamarque recorrió la Casa de Gobierno de Río Negro, en Viedma, en el marco del programa de visitas guiadas que impulsa la Secretaría General, junto a la Legislatura y el Poder Judicial, con el objetivo de acercar a la comunidad al funcionamiento de las instituciones provinciales.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.
Veterinaria forense y su importancia – el rol del Veterinario como peritoRegionales - Choele Choel17/09/2025
Se llevara adelante la Charla de “Veterinaria Forense y su importancia – el rol del Veterinario como Perito” – dictada por el M.V Sergio Gómez.