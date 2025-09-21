Este sábado 20 de septiembre Aguas Rionegrinas informa que la turbiedad del río Negro superó valores que impiden potabilizar el agua.
Choele encara la remodelación de su Polideportivo Municipal
Después de más de 20 años sin reformas de fondo, Choele Choel se puso un objetivo grande: transformar su histórico Polideportivo Municipal en un Centro Deportivo de Alto Rendimiento capaz de recibir torneos provinciales y nacionales.Regionales - Choele Choel21/09/2025
La obra incluye la instalación de un piso flotante de parquet profesional (clave para básquet, vóley, handball y futsal).
Un punto clave es que la remodelación se financiará exclusivamente con fondos municipales. La gestión decidió destinar recursos propios para una obra estratégica que trasciende lo deportivo y se convierte en una apuesta por el desarrollo local y regional.
El intendente Diego Ramello lo expresó con claridad: “Hace más de dos décadas que este gimnasio no se moderniza. Con esta inversión queremos darle a nuestros atletas un lugar de primer nivel y, al mismo tiempo, generar un movimiento que va a potenciar a Choele como sede de grandes competencias y motor de la economía local”.
Según el plan oficial, el polideportivo podrá recibir hasta 1.000 personas en actividades diarias y unas 3.000 en eventos especiales.
La obra comenzará con la instalación del parquet y seguirá con la adecuación de accesos, incorporación de equipamiento técnico y señalización de canchas.
La ubicación de Choele Choel aporta un valor diferencial; está en el centro geográfico de Río Negro, en la intersección de dos rutas nacionales, lo que la convierte en un punto logístico ideal para recibir a selecciones provinciales de distintas disciplinas y organizar concentraciones deportivas.
Esta ventaja refuerza su perfil como ciudad de encuentro, tanto para el deporte como para la cultura, potenciando además la llegada de visitantes de la región y la Patagonia.
El proyecto se enmarca dentro de una política más amplia de infraestructura que el municipio viene impulsando. La meta del ejecutivo es posicionar a Choele como la ciudad de los grandes eventos deportivos y culturales, un lugar de referencia que concentre buena parte del movimiento del Valle Medio y la Patagonia.
En esa misma línea, y a pocos meses de celebrar en diciembre su primera Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, Choele Choel ya comienza a soñar con albergar también eventos deportivos de jerarquía nacional en su futuro renovado polideportivo.
La cooperadora del hospital lanzo una campaña de socios que permite a los asociados inscribirse por medio de una plataforma digital.
Las comunidades educativas de Valle Medio siguen recibiendo capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Veterinaria forense y su importancia – el rol del Veterinario como peritoRegionales - Choele Choel17/09/2025
Se llevara adelante la Charla de “Veterinaria Forense y su importancia – el rol del Veterinario como Perito” – dictada por el M.V Sergio Gómez.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.
Del 25 al 28 de septiembre de 2025 se desarrollara en la sociedad rural de Choele Choel la 45 edición de la Expo rural
Un sujeto de 25 años de edad fue detenido en las primeras horas de la mañana del domingo, minutos antes de las 8 horas, por efectivos de la comisaría 8va de Choele Choel cuando intentaba llevarse un auto estacionado en la vía pública.
El Viernes 19 se realiza la fecha número 8 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que, a raíz de las condiciones meteorológicas adversas estipuladas para el día de la fecha, las actividades correspondientes a la Fiesta del Estudiante 2025 se suspenderán hasta mañana (domingo 21) desde las 18 horas.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.