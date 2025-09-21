Choele encara la remodelación de su Polideportivo Municipal

La obra incluye la instalación de un piso flotante de parquet profesional (clave para básquet, vóley, handball y futsal).

Un punto clave es que la remodelación se financiará exclusivamente con fondos municipales. La gestión decidió destinar recursos propios para una obra estratégica que trasciende lo deportivo y se convierte en una apuesta por el desarrollo local y regional.

El intendente Diego Ramello lo expresó con claridad: “Hace más de dos décadas que este gimnasio no se moderniza. Con esta inversión queremos darle a nuestros atletas un lugar de primer nivel y, al mismo tiempo, generar un movimiento que va a potenciar a Choele como sede de grandes competencias y motor de la economía local”.

Según el plan oficial, el polideportivo podrá recibir hasta 1.000 personas en actividades diarias y unas 3.000 en eventos especiales.

La obra comenzará con la instalación del parquet y seguirá con la adecuación de accesos, incorporación de equipamiento técnico y señalización de canchas.

La ubicación de Choele Choel aporta un valor diferencial; está en el centro geográfico de Río Negro, en la intersección de dos rutas nacionales, lo que la convierte en un punto logístico ideal para recibir a selecciones provinciales de distintas disciplinas y organizar concentraciones deportivas.

Esta ventaja refuerza su perfil como ciudad de encuentro, tanto para el deporte como para la cultura, potenciando además la llegada de visitantes de la región y la Patagonia.

El proyecto se enmarca dentro de una política más amplia de infraestructura que el municipio viene impulsando. La meta del ejecutivo es posicionar a Choele como la ciudad de los grandes eventos deportivos y culturales, un lugar de referencia que concentre buena parte del movimiento del Valle Medio y la Patagonia.

En esa misma línea, y a pocos meses de celebrar en diciembre su primera Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, Choele Choel ya comienza a soñar con albergar también eventos deportivos de jerarquía nacional en su futuro renovado polideportivo.