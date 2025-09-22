Después de más de 20 años sin reformas de fondo, Choele Choel se puso un objetivo grande: transformar su histórico Polideportivo Municipal en un Centro Deportivo de Alto Rendimiento capaz de recibir torneos provinciales y nacionales.
Suelo Urbano: 112 familias de Choele Choel recibirán certificado de su lote
Las familias que salieron beneficiadas del sorteo público que se realizó el mes pasado, recibirán este lunes 22 el certificado de su lote, correspondiente al programa provincial del IPPV “Río Negro Suelo Urbano”.Regionales - Choele Choel22/09/2025
El acto tendrá lugar a las 15 en el Salón de los Bomberos, ubicado en Villegas y 25 de Mayo de Choele Choel. Desde IPPV se pide a los beneficiarios que se presenten 14.30 para el registro correspondiente.
Los 112 lotes forman parte de un plan de 232, cuyas obras de servicio las realiza el Gobierno de Río Negro con fondos 100% propios. A la fecha el presupuesto oficial supera los $450 millones.
Ya finalizaron los trabajos de la red de agua potable y está en plena ejecución lo que respecta a la obra de energía eléctrica y alumbrado público.
Este sábado 20 de septiembre Aguas Rionegrinas informa que la turbiedad del río Negro superó valores que impiden potabilizar el agua.
La cooperadora del hospital lanzo una campaña de socios que permite a los asociados inscribirse por medio de una plataforma digital.
Las comunidades educativas de Valle Medio siguen recibiendo capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y maniobra de Heimlich.
Veterinaria forense y su importancia – el rol del Veterinario como peritoRegionales - Choele Choel17/09/2025
Se llevara adelante la Charla de “Veterinaria Forense y su importancia – el rol del Veterinario como Perito” – dictada por el M.V Sergio Gómez.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.
Del 25 al 28 de septiembre de 2025 se desarrollara en la sociedad rural de Choele Choel la 45 edición de la Expo rural
Un sujeto de 25 años de edad fue detenido en las primeras horas de la mañana del domingo, minutos antes de las 8 horas, por efectivos de la comisaría 8va de Choele Choel cuando intentaba llevarse un auto estacionado en la vía pública.
Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Pomona debió tomar intervención ante la ocurrencia de un incidente vial ocurrido en horas de la tarde del jueves en el kilómetro 273 de la ruta nacional 250.
En la noche del viernes, minutos antes de las 21:30 horas, personal policial del Destacamento Vial de Pomona tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido a unos 20 kilómetros de esa localidad sobre Ruta Provincial N° 4, a la altura del primer guarda ganado.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.