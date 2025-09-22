Suelo Urbano: 112 familias de Choele Choel recibirán certificado de su lote

Las familias que salieron beneficiadas del sorteo público que se realizó el mes pasado, recibirán este lunes 22 el certificado de su lote, correspondiente al programa provincial del IPPV “Río Negro Suelo Urbano”.

Regionales - Choele Choel22/09/2025
IMG-20250921-WA0047

El acto tendrá lugar a las 15 en el Salón de los Bomberos, ubicado en Villegas y 25 de Mayo de Choele Choel. Desde IPPV se pide a los beneficiarios que se presenten 14.30 para el registro correspondiente.


Los 112 lotes forman parte de un plan de 232, cuyas obras de servicio las realiza el Gobierno de Río Negro con fondos 100% propios. A la fecha el presupuesto oficial supera los $450 millones.


Ya finalizaron los trabajos de la red de agua potable y está en plena ejecución lo que respecta a la obra de energía eléctrica y alumbrado público.

