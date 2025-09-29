Se desarrollo la 45 exposición ganadera de Choele

Están a la venta los bingos de la fiesta del folclore y la familiaRegionales - Choele Choel29/09/2025
El bingo que tiene un valor de 20 mil pesos sortea dos autos, electrodomésticos, un viaje a cataratas, y millones de pesos en premios.
El presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Dante Segatori, resaltó la importancia de la exposición como vidriera del potencial regionalRegionales - Choele Choel29/09/2025
“Este encuentro refleja el trabajo, la innovación y el compromiso. Es un orgullo que Choele Choel sea el punto de encuentro donde mostramos que la ganadería y la agroindustria siguen siendo motores de desarrollo para toda la provincia”, señaló el presidente de la sociedad rural.
El Gobernador Alberto Weretilneck quien acompañó la 45° Exposición Ganadera de Reproductores y Agroindustrial de Choele Choel, reivindicó el crecimiento sostenido de la ganadería rionegrina y reafirmó la defensa del estatus sanitario como política estratégica para la provincia.
En su mensaje, destacó que Río Negro cuenta con más de 2.500 productores bovinos, 24 cabañas de genética reconocida a nivel nacional, 80 engordes que alojaron 190.000 animales el último año, 9.700 hectáreas bajo riego y 87.000 hectáreas destinadas a alfalfa, pasturas y maíz.
También volvió a defender el estatus sanitario de la provincia: “No es sólo una cuestión ganadera, también está en juego nuestra fruticultura, nuestras peras, manzanas y cerezas que representan el 85% de la producción nacional. Nos molesta que en Buenos Aires se tomen decisiones sin consultarnos, porque lo que está en riesgo es el esfuerzo, la inversión y la seriedad de miles de productores”.
Personal del cuartel de bomberos de Choele Choel informo que en la noche del jueves debieron acudir a calle Storni dónde un árbol cayó sobre un vehículo, por suerte no debieron lamentarse personas heridas.
En el marco del acompañamiento que el Gobierno de Río Negro da a las instituciones de la comunidad, esta semana el Centro de Equinoterapia de Choele Choel recibió su Personería Jurídica, una importante iniciativa que le permitirá seguir llevando adelante sus actividades dentro un contexto legal.
La 45ª Expo Rural de Choele Choel se prepara para recibir al público con una participación récord. Esta nueva edición contará con la presencia de más de 80 empresas y expositores de distintos rubros, consolidando al evento como el punto de encuentro más importante de la ganadería y agroindustria de la región.
El Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “General Viamonte”, integrantes de la Brigada Mecanizada “Tte Gral Nicolas Levalle”, dependientes de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército Argentino, llevara a cabo en la zona, una serie de ejercitaciones militares entre los días 24 de septiembre y 1 de octubre del corriente año.
Tres estudiantes rionegrinas estarán presentes en la instancia final de las Olimpiadas Nacionales de la Educación Técnico Profesional 2025. En la rama Tecnología de los Alimentos con un "Saborizante de cáscara de cebollas en polvo", Luján Bustamante, Liliana Gómez y Sión Huarachi representarán al CET 13 de Choele Choel a fines de octubre, en el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En un acto cargado de emociones, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la ceremonia en la que la Provincia reconoció a ex soldados continentales del Valle Medio, convocados, movilizados y que se encontraron bajo bandera durante la Guerra de Malvinas.
El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó en Choele Choel la entrega de vehículos para la delegación Valle Medio de Aguas Rionegrinas. Se presentó el nuevo camión desobstructor, fundamental para el mantenimiento de las redes cloacales en la región.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
En el marco de una actividad de vinculación educativa los estudiantes del CEAER sede Chimpay compartieron con estudiantes de la ESRN 25 los pasos básicos para elaborar un currículum vitae.