Se desarrollo la 45 exposición ganadera de Choele

“Este encuentro refleja el trabajo, la innovación y el compromiso. Es un orgullo que Choele Choel sea el punto de encuentro donde mostramos que la ganadería y la agroindustria siguen siendo motores de desarrollo para toda la provincia”, señaló el presidente de la sociedad rural.



El Gobernador Alberto Weretilneck quien acompañó la 45° Exposición Ganadera de Reproductores y Agroindustrial de Choele Choel, reivindicó el crecimiento sostenido de la ganadería rionegrina y reafirmó la defensa del estatus sanitario como política estratégica para la provincia.



En su mensaje, destacó que Río Negro cuenta con más de 2.500 productores bovinos, 24 cabañas de genética reconocida a nivel nacional, 80 engordes que alojaron 190.000 animales el último año, 9.700 hectáreas bajo riego y 87.000 hectáreas destinadas a alfalfa, pasturas y maíz.



También volvió a defender el estatus sanitario de la provincia: “No es sólo una cuestión ganadera, también está en juego nuestra fruticultura, nuestras peras, manzanas y cerezas que representan el 85% de la producción nacional. Nos molesta que en Buenos Aires se tomen decisiones sin consultarnos, porque lo que está en riesgo es el esfuerzo, la inversión y la seriedad de miles de productores”.