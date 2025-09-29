El presidente de la Sociedad Rural de Choele Choel, Dante Segatori, resaltó la importancia de la exposición como vidriera del potencial regional
Están a la venta los bingos de la fiesta del folclore y la familia
El bingo que tiene un valor de 20 mil pesos sortea dos autos, electrodomésticos, un viaje a cataratas, y millones de pesos en premios.Regionales - Choele Choel29/09/2025
Además con el número de cartón se puede participar de los dos sorteos anticipados.
El día 17 de octubre con motivos del día de la madre se realizará el primero sorteo anticipado donde se estaran entregando cuatro premios, una heladera, un iPhone 14pro, un aire acondicionado y un monopatín eléctrico.
El segundo tendrá lugar el 28 de noviembre y en el mismo se sortearán un viaje a cataratas del Iguazú para dos personas, una moto eléctrica y un iPhone 15pro.
En tanto que en el marco de la fiesta nacional del folclore y la familia, la noche del 5 de diciembre con el número de cartón se realizaran diez sorteos de 300 mil pesos cada uno.
El día sábado 6 de diciembre se realizará el bingo cuyo premio a la línea será de 500 mil pesos, y el premio a cartón lleno es de tres millones de pesos. Con el número de cartón esa noche se entregará el primer Volkswagen Polo track.
En la última noche del festival se realizara nuevamente el bingo con un premio por linea de 500 mil pesos, y por cartón lleno de 4 millones de pesos. En la jornada se sortearán con el número de cartón el segundo Volkswagen Polo Track.
Personal del cuartel de bomberos de Choele Choel informo que en la noche del jueves debieron acudir a calle Storni dónde un árbol cayó sobre un vehículo, por suerte no debieron lamentarse personas heridas.
En el marco del acompañamiento que el Gobierno de Río Negro da a las instituciones de la comunidad, esta semana el Centro de Equinoterapia de Choele Choel recibió su Personería Jurídica, una importante iniciativa que le permitirá seguir llevando adelante sus actividades dentro un contexto legal.
La 45ª Expo Rural de Choele Choel se prepara para recibir al público con una participación récord. Esta nueva edición contará con la presencia de más de 80 empresas y expositores de distintos rubros, consolidando al evento como el punto de encuentro más importante de la ganadería y agroindustria de la región.
El Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “General Viamonte”, integrantes de la Brigada Mecanizada “Tte Gral Nicolas Levalle”, dependientes de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército Argentino, llevara a cabo en la zona, una serie de ejercitaciones militares entre los días 24 de septiembre y 1 de octubre del corriente año.
Estudiantes de Choele Choel en las Olimpiadas de Educación TécnicaRegionales - Choele Choel24/09/2025
Tres estudiantes rionegrinas estarán presentes en la instancia final de las Olimpiadas Nacionales de la Educación Técnico Profesional 2025. En la rama Tecnología de los Alimentos con un "Saborizante de cáscara de cebollas en polvo", Luján Bustamante, Liliana Gómez y Sión Huarachi representarán al CET 13 de Choele Choel a fines de octubre, en el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Emotivo homenaje a soldados continentales de Malvinas del Valle MedioRegionales - Choele Choel24/09/2025
En un acto cargado de emociones, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la ceremonia en la que la Provincia reconoció a ex soldados continentales del Valle Medio, convocados, movilizados y que se encontraron bajo bandera durante la Guerra de Malvinas.
Choele Choel: Aguas Rionegrinas suma equipamiento y reconoce a trabajadoresRegionales - Choele Choel24/09/2025
El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó en Choele Choel la entrega de vehículos para la delegación Valle Medio de Aguas Rionegrinas. Se presentó el nuevo camión desobstructor, fundamental para el mantenimiento de las redes cloacales en la región.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
En el marco de una actividad de vinculación educativa los estudiantes del CEAER sede Chimpay compartieron con estudiantes de la ESRN 25 los pasos básicos para elaborar un currículum vitae.