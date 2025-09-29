Están a la venta los bingos de la fiesta del folclore y la familia

Además con el número de cartón se puede participar de los dos sorteos anticipados.



El día 17 de octubre con motivos del día de la madre se realizará el primero sorteo anticipado donde se estaran entregando cuatro premios, una heladera, un iPhone 14pro, un aire acondicionado y un monopatín eléctrico.



El segundo tendrá lugar el 28 de noviembre y en el mismo se sortearán un viaje a cataratas del Iguazú para dos personas, una moto eléctrica y un iPhone 15pro.



En tanto que en el marco de la fiesta nacional del folclore y la familia, la noche del 5 de diciembre con el número de cartón se realizaran diez sorteos de 300 mil pesos cada uno.



El día sábado 6 de diciembre se realizará el bingo cuyo premio a la línea será de 500 mil pesos, y el premio a cartón lleno es de tres millones de pesos. Con el número de cartón esa noche se entregará el primer Volkswagen Polo track.



En la última noche del festival se realizara nuevamente el bingo con un premio por linea de 500 mil pesos, y por cartón lleno de 4 millones de pesos. En la jornada se sortearán con el número de cartón el segundo Volkswagen Polo Track.