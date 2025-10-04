El CEAER abre el debate sobre la gestión pública con el objetivo de promover espacios de reflexión crítica y aportar herramientas para la construcción de políticas más eficientes.
Exposición de la AFA llega a Lamarque
La exposición oficial de AFA recorre el país y en octubre hará una parada especial en Lamarque.Regionales - Lamarque04/10/2025
Gracias al trabajo articulado entre la Liga Regional de Fútbol Avellaneda y la Municipalidad de Lamarque se podrá vivir en la región un momento histórico.
La muestra se podrá visitar en la Sala de Rodolfo Walsh, el día 5 de octubre de 10 a 18 horas.
En el lugar se podra disfrutar y sacarse una foto con los trofeos más importantes del fútbol argentino.
La copa del mundo, la copa américa, la finalissima.
Una oportunidad única para compartir la emoción de los títulos que marcaron nuestra historia.
Llega la Fiesta del Estudiante 2025 en la localidad de Lamarque
Los integrantes de la asociación cultural Wenuy de Lamarque estuvieron participando el fin de semana pasado del certamen la Picasa valletana desarrollado en Cinco Saltos, con la presencia de 500 bailarines de distintos puntos del país.
Durante el fin de semana se jugó una nueva fase de la Liga Regional de Básquet Femenino.
En la noche del sábado, alrededor de las 22:20 horas, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250 a la altura del kilómetro 278, jurisdicción del Destacamento Vial Pomona.
El miércoles en un sencillo acto, los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía recibieron una importante entrega de equipamiento adquirido a través de fondos provistos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), mediante el denominado “Programa 39” que prevé el equipamiento para la Educación Técnico Profesional.
La comunidad de Valle Medio podrá disfrutar de una velada especial con todo el color y los sabores típicos de México. Este viernes la carrera de Gastronomía del CEAER organiza la “Noche Mexicana”, una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos.
Un camión volcó esta mañana en el kilómetro 995 de la Ruta Nacional 22, luego de sufrir un desperfecto mecánico mientras se dirigía hacia la localidad de Añelo.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.