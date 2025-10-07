Estudiantes construyen cestos de basuras para escuelas

Estudiantes de 2º y 3º año del Centro de Educación Técnica Nº 20  de Lamarque se encuentran trabajando en la construcción de cestos de basura exteriores destinados a cinco instituciones educativas de la localidad.

La iniciativa se desarrolla en el marco del taller de Herrería y Soldadura, donde los jóvenes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en clase para fabricar las estructuras y realizar los ensambles de cada contenedor.

Estos cestos, de gran utilidad para el desecho diario escolar, responden a una necesidad concreta de las instituciones, que de esta manera contarán con equipamiento seguro y duradero para mantener en condiciones sus patios y accesos.

Desde la escuela técnica destacaron que este tipo de proyectos permiten vincular la formación académica con la comunidad, fortaleciendo a la vez el aprendizaje práctico y la solidaridad entre instituciones.

