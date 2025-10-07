En la mañana del domingo, minutos después de las 10 horas, personal policial de la Comisaría 17 de Lamarque recibió un llamado de una vecina de la localidad, quien alertó sobre la presencia de un individuo desconocido en el patio de su domicilio, ubicado en calle Sarmiento al 1500.
Estudiantes construyen cestos de basuras para escuelas
Estudiantes de 2º y 3º año del Centro de Educación Técnica Nº 20 de Lamarque se encuentran trabajando en la construcción de cestos de basura exteriores destinados a cinco instituciones educativas de la localidad.Regionales - Lamarque07/10/2025
La iniciativa se desarrolla en el marco del taller de Herrería y Soldadura, donde los jóvenes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en clase para fabricar las estructuras y realizar los ensambles de cada contenedor.
Estos cestos, de gran utilidad para el desecho diario escolar, responden a una necesidad concreta de las instituciones, que de esta manera contarán con equipamiento seguro y duradero para mantener en condiciones sus patios y accesos.
Desde la escuela técnica destacaron que este tipo de proyectos permiten vincular la formación académica con la comunidad, fortaleciendo a la vez el aprendizaje práctico y la solidaridad entre instituciones.
Curso para nuevos monitoreadores de carpocapsa en la provincia de Río NegroRegionales - Lamarque06/10/2025
El Senasa brindará el próximo 9 de octubre una jornada de formación teórico-práctica en Lamarque para habilitar a futuros supervisores de la plaga.
En horas de la madrugada del domingo, alrededor de las 2:00, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Rivadavia y Sarmiento de Lamarque.
La exposición oficial de AFA recorre el país y en octubre hará una parada especial en Lamarque.
El CEAER abre el debate sobre la gestión pública con el objetivo de promover espacios de reflexión crítica y aportar herramientas para la construcción de políticas más eficientes.
Llega la Fiesta del Estudiante 2025 en la localidad de Lamarque
Los integrantes de la asociación cultural Wenuy de Lamarque estuvieron participando el fin de semana pasado del certamen la Picasa valletana desarrollado en Cinco Saltos, con la presencia de 500 bailarines de distintos puntos del país.
En un hecho que llena de emoción y orgullo al Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER), cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzaron a formar parte de la reconocida empresa Techint-Sacde, dando un paso fundamental en su desarrollo profesional.
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 horas, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán debió acudir en auxilio de tres personas que se habían accidentado en moto.