Estudiantes construyen cestos de basuras para escuelas

La iniciativa se desarrolla en el marco del taller de Herrería y Soldadura, donde los jóvenes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en clase para fabricar las estructuras y realizar los ensambles de cada contenedor.

Estos cestos, de gran utilidad para el desecho diario escolar, responden a una necesidad concreta de las instituciones, que de esta manera contarán con equipamiento seguro y duradero para mantener en condiciones sus patios y accesos.

Desde la escuela técnica destacaron que este tipo de proyectos permiten vincular la formación académica con la comunidad, fortaleciendo a la vez el aprendizaje práctico y la solidaridad entre instituciones.