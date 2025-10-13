Se viene la novena fecha de la batalla de rap

Este próximo Viernes 17 se realiza la fecha número 9 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.

Regionales - Choele Choel13/10/2025
El evento contará con concurso de outfits y shows de artistas de varias partes de la provincia de Rio Negro, Neuquén y Santa Cruz.


Está fecha es clave ya que la pelea por el título de esta temporada 2025/26 se puede definir a falta de 1 fecha.


Cabe señalar además que la pelea por el tercer lugar tiene a 10 competidores con las mismas chances de quedar dentro del top 3 de la liga


La jornada será a las 19 horas en las instalaciones del cine Sportsman. Las inscripciones se realizaran de 17 a 18 horas. 


El valor de la entrada anticipada es de dos mil pesos y la entrada en puerta tendrá un costo de cuatro mil pesos.  

