Este próximo Viernes 17 se realiza la fecha número 9 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.
Inscripciones abiertas para Pre Cosquín
Choele sede oficial del certamen de nuevos valores PRE COSQUIN 2026 ya abrió las inscripciones para quienes deseen participar.Regionales - Choele Choel13/10/2025
El certamen en el cuál se selecciona la delegación participante en el festival Pre Cosquín en Córdoba durante el mes de enero 2026, lleva años teniendo a la localidad de Choele Choele como sede permanente desde donde partían las delegaciones que han representado a la provincia en dicho festival.
Este año se sumo en la provincia otra sede en la zona cordillerana la que tuvo lugar en octubre en la ciudad de San Carlos de Bariloche. En esa sede ya se eligió la delegación que representará a esa regiones en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina.
Quienes deseen sumarse a los participantes en Córdoba pueden buscar ganar su lugar en el pre Cosquín en la sede de Choele Choel que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre en el polideportivo municipal.
Informe e inscripciones: 2946413774 | 2984783353
[email protected]
El martes y de forma virtual tendrá lugar la tercera entrega del ciclo y capacitación destinado a adquirir herramientas para mejorar aspectos relacionados a los negocios y al marketing.
Contrató un plan ahorro para un 0 km y le exigieron el pago de una garantía no informadaRegionales - Choele Choel12/10/2025
Una mujer contrató un plan de ahorro para adquirir un auto 0 km. Pagó varias cuotas del plan. Para licitar y acceder a la adjudicación del vehículo, le exigieron una cuota complementaria. La mujer realizó ese pago.
El Sábado 11 y domingo 12 de octubre se podrá ver Tron Ares y La mujer de la fila
El Club Almafuerte sumó un nuevo capítulo a su historia. Integrantes de la comisión directiva visitaron al intendente Diego Ramello para presentarle el Libro de Oro, una pieza institucional que recopila los hitos y protagonistas del club a lo largo de los años.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la defensa penal pública de un hombre de 35 años, en el marco de un juicio abreviado, acordaron una pena de 4 años de prisión efectiva por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
Con la presencia de más de 130 trabajadoras y trabajadores de bibliotecas populares de toda la provincia, se realizó en Choele Choel el Encuentro Provincial de Bibliotecas, que tuvo el objetivo de realizar una capacitación en administración y gestión institucional.
Choele impulsa jornadas gratuitas de salud visual junto al equipo de Médicos del Territorio.
Se realizará en Luis Beltrán una jornada sobre Gallineros móviles – Activación de suelos.
Este sábado 11 de octubre, a las 23:15 Horas se podrá ver el documental “Malena: La última pared” que cuenta la vida de Malena Gallardo, oriunda de la localidad de Luis Beltrán y desaparecida en Buenos Aires durante la última dictadura cívico – militar.
