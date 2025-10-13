Inscripciones abiertas para Pre Cosquín

El certamen en el cuál se selecciona la delegación participante en el festival Pre Cosquín en Córdoba durante el mes de enero 2026, lleva años teniendo a la localidad de Choele Choele como sede permanente desde donde partían las delegaciones que han representado a la provincia en dicho festival.



Este año se sumo en la provincia otra sede en la zona cordillerana la que tuvo lugar en octubre en la ciudad de San Carlos de Bariloche. En esa sede ya se eligió la delegación que representará a esa regiones en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina.



Quienes deseen sumarse a los participantes en Córdoba pueden buscar ganar su lugar en el pre Cosquín en la sede de Choele Choel que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre en el polideportivo municipal.



Informe e inscripciones: 2946413774 | 2984783353

[email protected]