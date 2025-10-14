Descubierto cuando pretendía ingresar marihuana para un detenido

Tanto el causante como el detenido son de la localidad de Lamarque.



La curiosa situación ocurrió éste domingo por la tarde en la comisaría 8va de Choele Choel, cuando el hombre llegaba de visita trayendo algunos alimentos para el detenido.



Entre otras cosas, iba a recibir un flan, pero resultó que, al momento de la requisa, se descubrió que en el fondo del envase de plástico llevaba oculto un envoltorio de nylon conteniendo una sustancia verdosa símil cannabis sativa.



La fiscal federal en turno dispuso entonces el secuestro del elemento y la imputación de quien intentaba infructuosamente introducir la droga.

Fuente Unidad Regional IV