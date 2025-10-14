Este fin de semana se sumó a la plaza del barrio Las Bardas el termo de agua caliente para mate y con este complemento se completó un espacio que ya es punto de encuentro, descanso y charla para las familias del barrio y toda la ciudad.
Descubierto cuando pretendía ingresar marihuana para un detenido
La policía de Río Negro frustró el intento de un hombre de 46 años de edad que intentaba ingresar cannabis a una comisaría y que tenía por destinatario a un sujeto que se encuentra cumpliendo una condena.Regionales - Choele Choel14/10/2025
Tanto el causante como el detenido son de la localidad de Lamarque.
La curiosa situación ocurrió éste domingo por la tarde en la comisaría 8va de Choele Choel, cuando el hombre llegaba de visita trayendo algunos alimentos para el detenido.
Entre otras cosas, iba a recibir un flan, pero resultó que, al momento de la requisa, se descubrió que en el fondo del envase de plástico llevaba oculto un envoltorio de nylon conteniendo una sustancia verdosa símil cannabis sativa.
La fiscal federal en turno dispuso entonces el secuestro del elemento y la imputación de quien intentaba infructuosamente introducir la droga.
Fuente Unidad Regional IV
Choele sede oficial del certamen de nuevos valores PRE COSQUIN 2026 ya abrió las inscripciones para quienes deseen participar.
Este próximo Viernes 17 se realiza la fecha número 9 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.
El martes y de forma virtual tendrá lugar la tercera entrega del ciclo y capacitación destinado a adquirir herramientas para mejorar aspectos relacionados a los negocios y al marketing.
Contrató un plan ahorro para un 0 km y le exigieron el pago de una garantía no informadaRegionales - Choele Choel12/10/2025
Una mujer contrató un plan de ahorro para adquirir un auto 0 km. Pagó varias cuotas del plan. Para licitar y acceder a la adjudicación del vehículo, le exigieron una cuota complementaria. La mujer realizó ese pago.
El Sábado 11 y domingo 12 de octubre se podrá ver Tron Ares y La mujer de la fila
El Club Almafuerte sumó un nuevo capítulo a su historia. Integrantes de la comisión directiva visitaron al intendente Diego Ramello para presentarle el Libro de Oro, una pieza institucional que recopila los hitos y protagonistas del club a lo largo de los años.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la defensa penal pública de un hombre de 35 años, en el marco de un juicio abreviado, acordaron una pena de 4 años de prisión efectiva por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
El día sábado en horas de la tarde se produjo una colisión en el centro de Beltrán cuando un vehículo colisiono con una moto.
El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura realizó una nueva entrega del programa Río Negro Presente Salud en Lamarque, con el objetivo de fortalecer el acceso a la atención sanitaria y garantizar la cobertura en medicamentos esenciales para las familias rionegrinas.
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón