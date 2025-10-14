Llegó el termo de agua caliente para la plaza de Las Bardas

En Choele, la costumbre del mate se ha convertido en parte de la identidad urbana. Hoy los visitantes pueden encontrar estos tradicionales dispensadores en la entrada a la Isla 92, en Villa Encantada, en el predio de la Feria y, en pocos días más, también volverá a estar operativo el de la Plaza de la Fuente.



“Choele es una ciudad que se disfruta entre todos, con costumbres simples. Somos una comunidad que valora estos pequeños gestos, porque hacen que cada espacio público sea un punto de encuentro”, expresó el intendente Ramello mientras compartía un encuentro de hockey infantil.



La plaza de Las Bardas, con juegos nuevos, forestación, luminarias LED, y ahora su termo de agua caliente, se consolida como un símbolo del crecimiento del barrio y del espíritu comunitario que caracteriza a la ciudad.