Concurso de fotografía en el mes de concientización del cáncer de mama

En Argentina, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, con más de 22.000 nuevos casos anuales, representando aproximadamente el 17% del total de cánceres femeninos.

Regionales - Choele Choel15/10/2025
 Se estima que ocurren alrededor de 6.100 muertes al año. Sin embargo, la detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de cura, para ello el método recomendado es la mamografía. 


 Por esto, desde el Hospital Choele Choel invitan a ser parte del Concurso de Fotografía en honor al Mes de la Concientización de este cáncer, demostrando con creatividad y conciencia la importancia de promover el diagnóstico temprano y su prevención.


Para participar deben subir  la foto, etiquetar al hospital y ya están participando de importantes premios.


Fecha Limite de entrega: 29/10/25


Base y Condiciones 


Objetivo: Promover la importancia de la detección  temprana de la enfermed, ya que, generalmente es curable diagnosticado a tiempo.


Destinado a la comunidad en general, quienes podrán plasmar la prevención del cáncer de mama con imágenes creativas, estilo libre.


Subír la foto a tu Facebook /Instagran etiquetando al Hospital de Choele Choel ( Formato jpg)


El día 31 de octubre será la premiacion y cierre con DyF  Fitness desde las 18 horas en el salón Fuerte Avellaneda.

