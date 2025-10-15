Concurso de fotografía en el mes de concientización del cáncer de mama

Se estima que ocurren alrededor de 6.100 muertes al año. Sin embargo, la detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de cura, para ello el método recomendado es la mamografía.



Por esto, desde el Hospital Choele Choel invitan a ser parte del Concurso de Fotografía en honor al Mes de la Concientización de este cáncer, demostrando con creatividad y conciencia la importancia de promover el diagnóstico temprano y su prevención.



Para participar deben subir la foto, etiquetar al hospital y ya están participando de importantes premios.



Fecha Limite de entrega: 29/10/25



Base y Condiciones



Objetivo: Promover la importancia de la detección temprana de la enfermed, ya que, generalmente es curable diagnosticado a tiempo.



Destinado a la comunidad en general, quienes podrán plasmar la prevención del cáncer de mama con imágenes creativas, estilo libre.



Subír la foto a tu Facebook /Instagran etiquetando al Hospital de Choele Choel ( Formato jpg)



El día 31 de octubre será la premiacion y cierre con DyF Fitness desde las 18 horas en el salón Fuerte Avellaneda.