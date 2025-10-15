Bautista Yunes, campeón provincial de canotaje 2025 y clasificado para representar a la Argentina en la 1° Copa Binacional
Concurso de fotografía en el mes de concientización del cáncer de mama
En Argentina, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, con más de 22.000 nuevos casos anuales, representando aproximadamente el 17% del total de cánceres femeninos.Regionales - Choele Choel15/10/2025
Se estima que ocurren alrededor de 6.100 muertes al año. Sin embargo, la detección temprana del cáncer de mama aumenta las posibilidades de cura, para ello el método recomendado es la mamografía.
Por esto, desde el Hospital Choele Choel invitan a ser parte del Concurso de Fotografía en honor al Mes de la Concientización de este cáncer, demostrando con creatividad y conciencia la importancia de promover el diagnóstico temprano y su prevención.
Para participar deben subir la foto, etiquetar al hospital y ya están participando de importantes premios.
Fecha Limite de entrega: 29/10/25
Base y Condiciones
Objetivo: Promover la importancia de la detección temprana de la enfermed, ya que, generalmente es curable diagnosticado a tiempo.
Destinado a la comunidad en general, quienes podrán plasmar la prevención del cáncer de mama con imágenes creativas, estilo libre.
Subír la foto a tu Facebook /Instagran etiquetando al Hospital de Choele Choel ( Formato jpg)
El día 31 de octubre será la premiacion y cierre con DyF Fitness desde las 18 horas en el salón Fuerte Avellaneda.
Este fin de semana se sumó a la plaza del barrio Las Bardas el termo de agua caliente para mate y con este complemento se completó un espacio que ya es punto de encuentro, descanso y charla para las familias del barrio y toda la ciudad.
La policía de Río Negro frustró el intento de un hombre de 46 años de edad que intentaba ingresar cannabis a una comisaría y que tenía por destinatario a un sujeto que se encuentra cumpliendo una condena.
Choele sede oficial del certamen de nuevos valores PRE COSQUIN 2026 ya abrió las inscripciones para quienes deseen participar.
Este próximo Viernes 17 se realiza la fecha número 9 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.
El martes y de forma virtual tendrá lugar la tercera entrega del ciclo y capacitación destinado a adquirir herramientas para mejorar aspectos relacionados a los negocios y al marketing.
Contrató un plan ahorro para un 0 km y le exigieron el pago de una garantía no informadaRegionales - Choele Choel12/10/2025
Una mujer contrató un plan de ahorro para adquirir un auto 0 km. Pagó varias cuotas del plan. Para licitar y acceder a la adjudicación del vehículo, le exigieron una cuota complementaria. La mujer realizó ese pago.
El Sábado 11 y domingo 12 de octubre se podrá ver Tron Ares y La mujer de la fila
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón
El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.