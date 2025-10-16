Se viene el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario de Choele

El evento marca el inicio de una propuesta inédita en la ciudad, vinculada a la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de diciembre.

En este primer sorteo anticipado se entregarán cuatro premios de alto valor: un iPhone 16 Pro, un monopatín eléctrico, un aire acondicionado y una heladera y se podrá seguir virtualmente por las redes sociales de la Municipalidad, ya que harán una transmisión en vivo.

Desde la organización destacaron que el Gran Bingo Millonario superó todas las expectativas, no solo por los importantes premios en juego, sino también por su carácter popular y accesible: los cartones continúan a la venta a $20.000, lo que ha impulsado una masiva participación de vecinos y familias de toda la región.

“El bingo nació como una forma de acompañar el crecimiento de nuestra fiesta, con premios importantes y la posibilidad de que cada familia de Choele sea parte de algo grande”, señalaron desde la Municipalidad.

El gran sorteo final se realizará durante la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, con el foco puesto en los dos autos cero kilómetro que encabezan una grilla de premios que promete una verdadera fiesta popular.