Se viene el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario de Choele

La Municipalidad de Choele Choel anunció que este viernes 17 de octubre a las 17 horas se llevará a cabo el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario, en la Sala de sesiones del Concejo Deliberante.

Regionales - Choele Choel16/10/2025
IMG-20250929-WA0006
IMG-20250929-WA0006

El evento marca el inicio de una propuesta inédita en la ciudad, vinculada a la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de diciembre.

En este primer sorteo anticipado se entregarán cuatro premios de alto valor: un iPhone 16 Pro, un monopatín eléctrico, un aire acondicionado y una heladera y se podrá seguir virtualmente por las redes sociales de la Municipalidad, ya que harán una transmisión en vivo.

Desde la organización destacaron que el Gran Bingo Millonario superó todas las expectativas, no solo por los importantes premios en juego, sino también por su carácter popular y accesible: los cartones continúan a la venta a $20.000, lo que ha impulsado una masiva participación de vecinos y familias de toda la región.

“El bingo nació como una forma de acompañar el crecimiento de nuestra fiesta, con premios importantes y la posibilidad de que cada familia de Choele sea parte de algo grande”, señalaron desde la Municipalidad.

El gran sorteo final se realizará durante la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, con el foco puesto en los dos autos cero kilómetro que encabezan una grilla de premios que promete una verdadera fiesta popular.

Te puede interesar
IMG-20251016-WA0008

Recrearte en Choele

Regionales - Choele Choel16/10/2025

Ya está abierta la inscripción en la Dirección de Desarrollo Humano para participar del “Taller recreativo en movimiento para personas con discapacidad”, en el marco del programa Recrearte del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.

Lo más visto
IMG-20251014-WA0074

Colisión en la intersección de la ruta 22 y 251

Regionales15/10/2025

En horas de la tarde del martes,  minutos antes de las 16,  personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.

IMG-20251016-WA0012

El ABC del cultivo de ajo

Regionales - Luis Beltrán16/10/2025

Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.