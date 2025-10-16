Ya está abierta la inscripción en la Dirección de Desarrollo Humano para participar del “Taller recreativo en movimiento para personas con discapacidad”, en el marco del programa Recrearte del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.
Se viene el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario de Choele
La Municipalidad de Choele Choel anunció que este viernes 17 de octubre a las 17 horas se llevará a cabo el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario, en la Sala de sesiones del Concejo Deliberante.Regionales - Choele Choel16/10/2025
El evento marca el inicio de una propuesta inédita en la ciudad, vinculada a la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, que se desarrollará los días 5, 6 y 7 de diciembre.
En este primer sorteo anticipado se entregarán cuatro premios de alto valor: un iPhone 16 Pro, un monopatín eléctrico, un aire acondicionado y una heladera y se podrá seguir virtualmente por las redes sociales de la Municipalidad, ya que harán una transmisión en vivo.
Desde la organización destacaron que el Gran Bingo Millonario superó todas las expectativas, no solo por los importantes premios en juego, sino también por su carácter popular y accesible: los cartones continúan a la venta a $20.000, lo que ha impulsado una masiva participación de vecinos y familias de toda la región.
“El bingo nació como una forma de acompañar el crecimiento de nuestra fiesta, con premios importantes y la posibilidad de que cada familia de Choele sea parte de algo grande”, señalaron desde la Municipalidad.
El gran sorteo final se realizará durante la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia, con el foco puesto en los dos autos cero kilómetro que encabezan una grilla de premios que promete una verdadera fiesta popular.
El próximo 17 de octubre, de 16 a 20 horas, se llevará a cabo en el Aula Magna del CEAER de Choele Choel, una Jornada intensiva de actualización pedagógico-disciplinar bajo el título “Nueva praxis en la abogacía y usos de la Inteligencia Artificial”.
Concurso de fotografía en el mes de concientización del cáncer de mamaRegionales - Choele Choel15/10/2025
En Argentina, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, con más de 22.000 nuevos casos anuales, representando aproximadamente el 17% del total de cánceres femeninos.
Bautista Yunes, campeón provincial de canotaje 2025 y clasificado para representar a la Argentina en la 1° Copa Binacional
Este fin de semana se sumó a la plaza del barrio Las Bardas el termo de agua caliente para mate y con este complemento se completó un espacio que ya es punto de encuentro, descanso y charla para las familias del barrio y toda la ciudad.
La policía de Río Negro frustró el intento de un hombre de 46 años de edad que intentaba ingresar cannabis a una comisaría y que tenía por destinatario a un sujeto que se encuentra cumpliendo una condena.
Choele sede oficial del certamen de nuevos valores PRE COSQUIN 2026 ya abrió las inscripciones para quienes deseen participar.
Este próximo Viernes 17 se realiza la fecha número 9 de la liga de batallas de rap de Valle Medio en la localidad de Choele Choel en colaboración con el taller de rap municipal para hacer un evento especial para disfrutar en familia.
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.
En el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Tomate y la Producción del 12 al 15 de marzo de 2026, se realizará la gran rifa tomatera.
Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.