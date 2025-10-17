El jueves por la tarde, alrededor de las 16 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Choele Choel informó sobre un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 993 de la Ruta Nacional 22.
Choele puso en marcha el plan de fumigación urbana para combatir los mosquitos
La Municipalidad de Choele Choel comenzó esta semana con el operativo de fumigación urbana en los principales espacios verdes de la ciudad, en el marco de las acciones preventivas frente a la proliferación de mosquitos que suele intensificarse con las altas temperaturas y la humedad de la temporada.Regionales - Choele Choel17/10/2025
Las tareas incluyen plazas, parques, balnearios y zonas recreativas, que son lugares emblemáticos y de gran concurrencia en la localidad, pero también los más propicios para el desarrollo de insectos.
“Choele tiene una enorme cantidad de espacios verdes que nos distinguen, pero eso también exige un trabajo constante de prevención”, señaló el intendente Diego Ramello.
El plan de fumigación es parte de una estrategia integral de salud y ambiente, que se suma a los trabajos de limpieza, desmalezamiento y eliminación de residuos acumulados. Desde el municipio recordaron además la importancia de la colaboración de los vecinos para evitar criaderos domiciliarios de mosquitos, como baldes, botellas, macetas o cualquier recipiente que pueda acumular agua.
El operativo se extenderá durante las próximas semanas por distintos puntos de la ciudad, priorizando sectores de uso público y recreativo, como la Isla 92, el Parque San Martín, Villa Encantada y el polo gastronómico.
Se viene el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario de ChoeleRegionales - Choele Choel16/10/2025
La Municipalidad de Choele Choel anunció que este viernes 17 de octubre a las 17 horas se llevará a cabo el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario, en la Sala de sesiones del Concejo Deliberante.
Ya está abierta la inscripción en la Dirección de Desarrollo Humano para participar del “Taller recreativo en movimiento para personas con discapacidad”, en el marco del programa Recrearte del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.
El próximo 17 de octubre, de 16 a 20 horas, se llevará a cabo en el Aula Magna del CEAER de Choele Choel, una Jornada intensiva de actualización pedagógico-disciplinar bajo el título “Nueva praxis en la abogacía y usos de la Inteligencia Artificial”.
Concurso de fotografía en el mes de concientización del cáncer de mamaRegionales - Choele Choel15/10/2025
En Argentina, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, con más de 22.000 nuevos casos anuales, representando aproximadamente el 17% del total de cánceres femeninos.
Bautista Yunes, campeón provincial de canotaje 2025 y clasificado para representar a la Argentina en la 1° Copa Binacional
Este fin de semana se sumó a la plaza del barrio Las Bardas el termo de agua caliente para mate y con este complemento se completó un espacio que ya es punto de encuentro, descanso y charla para las familias del barrio y toda la ciudad.
La policía de Río Negro frustró el intento de un hombre de 46 años de edad que intentaba ingresar cannabis a una comisaría y que tenía por destinatario a un sujeto que se encuentra cumpliendo una condena.
En el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Tomate y la Producción del 12 al 15 de marzo de 2026, se realizará la gran rifa tomatera.
Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.
En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.