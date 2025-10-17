Choele puso en marcha el plan de fumigación urbana para combatir los mosquitos

La Municipalidad de Choele Choel comenzó esta semana con el operativo de fumigación urbana en los principales espacios verdes de la ciudad, en el marco de las acciones preventivas frente a la proliferación de mosquitos que suele intensificarse con las altas temperaturas y la humedad de la temporada.

Regionales - Choele Choel17/10/2025
IMG-20251017-WA0006

Las tareas incluyen plazas, parques, balnearios y zonas recreativas, que son lugares emblemáticos y de gran concurrencia en la localidad, pero también los más propicios para el desarrollo de insectos.


“Choele tiene una enorme cantidad de espacios verdes que nos distinguen, pero eso también exige un trabajo constante de prevención”, señaló el intendente Diego Ramello.


El plan de fumigación es parte de una estrategia integral de salud y ambiente, que se suma a los trabajos de limpieza, desmalezamiento y eliminación de residuos acumulados. Desde el municipio recordaron además la importancia de la colaboración de los vecinos para evitar criaderos domiciliarios de mosquitos, como baldes, botellas, macetas o cualquier recipiente que pueda acumular agua.


El operativo se extenderá durante las próximas semanas por distintos puntos de la ciudad, priorizando sectores de uso público y recreativo, como la Isla 92, el Parque San Martín, Villa Encantada y el polo gastronómico.

Te puede interesar
IMG-20251016-WA0008

Recrearte en Choele

Regionales - Choele Choel16/10/2025

Ya está abierta la inscripción en la Dirección de Desarrollo Humano para participar del “Taller recreativo en movimiento para personas con discapacidad”, en el marco del programa Recrearte del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.

Lo más visto
IMG-20251016-WA0012

El ABC del cultivo de ajo

Regionales - Luis Beltrán16/10/2025

Con el objetivo de promover buenas prácticas y actualizar conocimientos sobre el manejo del cultivo de ajo, la Agencia de Extensión Rural INTA Valle Medio invita a participar de la jornada “El ABC del cultivo de ajo”, que combinará una instancia teórica con una recorrida a campo.

IMG-20251016-WA0041

Se accidentó al esquivar un perro

Regionales - Luis Beltrán16/10/2025

En horas de la mañana de éste jueves, alrededor de las 7:55, personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán acudió a un llamado anónimo que alertaba sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle Guerrico, casi Sargento Cabral.