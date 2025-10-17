Choele puso en marcha el plan de fumigación urbana para combatir los mosquitos

Las tareas incluyen plazas, parques, balnearios y zonas recreativas, que son lugares emblemáticos y de gran concurrencia en la localidad, pero también los más propicios para el desarrollo de insectos.



“Choele tiene una enorme cantidad de espacios verdes que nos distinguen, pero eso también exige un trabajo constante de prevención”, señaló el intendente Diego Ramello.



El plan de fumigación es parte de una estrategia integral de salud y ambiente, que se suma a los trabajos de limpieza, desmalezamiento y eliminación de residuos acumulados. Desde el municipio recordaron además la importancia de la colaboración de los vecinos para evitar criaderos domiciliarios de mosquitos, como baldes, botellas, macetas o cualquier recipiente que pueda acumular agua.



El operativo se extenderá durante las próximas semanas por distintos puntos de la ciudad, priorizando sectores de uso público y recreativo, como la Isla 92, el Parque San Martín, Villa Encantada y el polo gastronómico.