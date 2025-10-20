El jueves por la tarde, alrededor de las 16 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Choele Choel informó sobre un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 993 de la Ruta Nacional 22.
Se realizó el sorteo anticipado del bingo del folclore
El día 17 de octubre con transmisión en vivo por las redes del municipio se realizó el sorteo anticipado del Bingo millonario de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.Regionales - Choele Choel20/10/2025
Fueron cuatro los premios que se sortearon entre quienes ya habían adquirido sus números.
El día 28 de noviembre se realizará el segundo sorteo anticipado con tres premios en juego, en tanto que en las tres noches del festival se realizarán los bingos con premios millonarios y el sorteo de dos autos cero kilómetros.
Los bingos tienen un costo de 20 mil pesos y hay vendedores en distintos puntos del valle medio.
En este primer sorteo anticipado se vieron beneficiados los siguientes números
7351 -Monopatín eléctrico HORACIO MALASPINA (Lamarque) - VENDEDORA Ceneida Ponce (Lamarque)
5109 - heladera VANESA GONZÁLEZ (Luis Beltrán) VENDEDORA Angelica Abraham (Choele Choel)
6599 - Aire acondicionado RENATO BOVO (Choele Choel) - VENDEDORA Monica Grossenbacher (Choele Choel)
8339 - Iphone 16 pro JONATAN FUENTES (Stroeder) - VENDEDORA Miriam Abad (Luis Beltrán)
Choele puso en marcha el plan de fumigación urbana para combatir los mosquitosRegionales - Choele Choel17/10/2025
La Municipalidad de Choele Choel comenzó esta semana con el operativo de fumigación urbana en los principales espacios verdes de la ciudad, en el marco de las acciones preventivas frente a la proliferación de mosquitos que suele intensificarse con las altas temperaturas y la humedad de la temporada.
Se viene el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario de ChoeleRegionales - Choele Choel16/10/2025
La Municipalidad de Choele Choel anunció que este viernes 17 de octubre a las 17 horas se llevará a cabo el primer sorteo anticipado del Gran Bingo Millonario, en la Sala de sesiones del Concejo Deliberante.
Ya está abierta la inscripción en la Dirección de Desarrollo Humano para participar del “Taller recreativo en movimiento para personas con discapacidad”, en el marco del programa Recrearte del Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.
El próximo 17 de octubre, de 16 a 20 horas, se llevará a cabo en el Aula Magna del CEAER de Choele Choel, una Jornada intensiva de actualización pedagógico-disciplinar bajo el título “Nueva praxis en la abogacía y usos de la Inteligencia Artificial”.
Concurso de fotografía en el mes de concientización del cáncer de mamaRegionales - Choele Choel15/10/2025
En Argentina, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres, con más de 22.000 nuevos casos anuales, representando aproximadamente el 17% del total de cánceres femeninos.
Bautista Yunes, campeón provincial de canotaje 2025 y clasificado para representar a la Argentina en la 1° Copa Binacional
Este fin de semana se sumó a la plaza del barrio Las Bardas el termo de agua caliente para mate y con este complemento se completó un espacio que ya es punto de encuentro, descanso y charla para las familias del barrio y toda la ciudad.
En horas de la madrugada de éste sábado, personal policial de la Comisaría 17ª de Lamarque logró la detención de un individuo de 24 años de edad, domiciliado en esta localidad, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda ajena.
Personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán, y bomberos de la ciudad, debieron trabajar arduamente para sofocar un incendio desatado en una vivienda del área peri urbana de la localidad.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.