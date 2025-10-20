Se realizó el sorteo anticipado del bingo del folclore

El día 17 de octubre con transmisión en vivo por las redes del municipio se realizó el sorteo anticipado del Bingo millonario de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.

Regionales - Choele Choel20/10/2025
Fueron cuatro los premios que se sortearon entre quienes ya habían adquirido sus números.  


El día 28 de noviembre se realizará el segundo sorteo anticipado con tres premios en juego, en tanto que en las tres noches del festival se realizarán los bingos con premios millonarios y el sorteo de dos autos cero kilómetros.


Los bingos tienen un costo de 20 mil pesos y hay vendedores en distintos puntos del valle medio.


En este primer sorteo anticipado se vieron beneficiados los siguientes números 


7351 -Monopatín eléctrico  HORACIO MALASPINA (Lamarque) - VENDEDORA Ceneida Ponce  (Lamarque) 


5109 - heladera  VANESA GONZÁLEZ (Luis Beltrán) VENDEDORA  Angelica Abraham (Choele Choel) 


6599 - Aire acondicionado RENATO BOVO (Choele Choel) - VENDEDORA Monica Grossenbacher (Choele Choel) 


8339 - Iphone 16 pro JONATAN FUENTES (Stroeder) - VENDEDORA Miriam Abad (Luis Beltrán)

