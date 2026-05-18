Lesiones y daños en una colisión entre motos

El siniestro se registró alrededor de las nueve de la noche del domingo y tuvo como protagonistas a una motocicleta Mondial 110cc, conducida por un hombre de 39 años, quien circulaba acompañado por una mujer de 37, y otro motovehículo 110cc de color negro según describieron testigos.

De acuerdo a lo informado, la pareja transitaba por calle Saavedra en sentido este-oeste cuando fueron impactados por la otra motocicleta, provocando la caída de ambos sobre la cinta asfáltica.

Tras el choque, los ocupantes del segundo rodado se retiraron inicialmente del lugar.

A raíz del impacto, la mujer manifestó dolencias en la cabeza, por lo que ambos fueron trasladados al hospital local, donde se realizaron estudios radiológicos que determinaron que no presentaba lesiones óseas, certificándose lesiones leves.

Posteriormente, se presentó en el nosocomio un adolescente de 16 años, quien manifestó ser el conductor del segundo vehículo involucrado, una motocicleta Gilera 110cc color negro.

El menor arribó acompañado por una familiar y señaló que se había retirado del lugar luego de dialogar con las demás partes.

También recibió asistencia médica por una dolencia en su pierna derecha, determinándose igualmente que no presentaba lesiones óseas.

Fuente Unidad Regional IV