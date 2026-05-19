Detenido por conducir alcoholizado e inhabilitado

El eficaz trabajo preventivo y de control desplegado por personal policial de la Comisaría 17° de Lamarque permitió interceptar y detener a un conductor que circulaba de manera peligrosa por la vía pública, poniendo en riesgo la seguridad de terceros, constatándose además que registraba una inhabilitación judicial vigente para conducir vehículos.
Regionales - Lamarque19/05/2026
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El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 03:30 horas de la madrugada del domingo, cuando efectivos de la unidad policial lamarqueña que realizaban tareas preventiva a bordo del interno 2800 de la policía de Río Negro, observaron una camioneta Ford Ranger circulando de forma errática sobre calle Rivadavia, frente al nosocomio local, realizando maniobras indebidas.

Ante esta situación, el personal activó balizas y sirena con el objetivo de lograr que el conductor detuviera la marcha, haciendo éste caso omiso a las indicaciones policiales. 

Por tal motivo se inició un seguimiento controlado por distintas arterias de la ciudad hasta lograr interceptar el rodado en la intersección de calles Don Bosco y Libertad.

El conductor fue identificado convenientemente, tratándose de un ciudadano de 41 años de edad, de nacionalidad boliviana, domiciliado en la localidad de Lamarque, quien evidenciaba encontrarse en aparente estado de ebriedad y carecía tanto de licencia de conducir como de seguro obligatorio.

Asimismo, al momento de la intervención, el sujeto intentó intercambiar de asiento con su acompañante, situación advertida rápidamente por los efectivos policiales.

Posteriormente se convocó a inspectores de Tránsito Municipal, quienes realizaron el test de alcoholemia, arrojando resultado positivo con alta graduación de alcohol en sangre.

Al verificar antecedentes en el sistema judicial, se constató que el hombre registraba una condena por “Homicidio Culposo y Lesiones Culposas en Accidente de Tránsito”, con una pena única de tres años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos.

Informada de la situación,A la Fiscal de Turno dispuso la detención del involucrado y su imputación por “Infracción al Artículo 238 en flagrancia”.

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