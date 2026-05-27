Taller Cultural de Coro

Centenares de niños y niñas de distintas escuelas de la ciudad participaron de las jornadas educativas “Sabores de mi Pueblo” realizadas en la Planta de Procesado Municipal. Fue un proyecto destinado al fortalecimiento del trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a nuestras raíces. Fue planificado y encabezado por la Dirección de Producción de la Municipalidad de Lamarque.