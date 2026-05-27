Un equipo del Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) estará presente este miércoles en Lamarque para inscribir a personas con discapacidad en el plan de viviendas "Construir Inclusión".
Taller Cultural de Coro
Regionales - Lamarque27/05/2026
La música conecta e invita a compartir momentos únicos, por ello en Lamarque invitan a cantar en el coro.
Se trata de un espacio pensado para disfrutar, aprender y animarse a cantar en grupo, acompañados por el profesor Ale Albornoz.
No se necesitá experiencia previa.
Pueden participar niños, jóvenes y adultos.
El taller cultural, abierto a toda la comunidad, tiene las inscripciones abiertas. Los interesados deben acercarse a realizar su inscripción en el Centro cultural de 08 a 12 horas.
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