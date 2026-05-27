Ell plan "Construir Inclusión" llega a Lamarque

¿Quiénes pueden acceder al plan?

Personas mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Familias con al menos un integrante con discapacidad y CUD vigente.

Residencia mínima de 5 años en la localidad de Río Negro donde vive

Ingresos familiares comprobables entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

No poseer imputación o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras públicas.

No poseer vivienda.

¿Qué documentación se necesita?

DNI de todo el grupo familiar conviviente

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Acta de matrimonio o de unión convivencial (en caso que corresponda).

Certificado de antecedentes penales del o los titulares.

Certificado de propiedades de catastro municipal.

Comprobante de ingresos del o los titulares.

La atención en Lamarque será de 10 a 14 horas en la Fundación Qué Golazo, ubicada en Brown y Laprida.