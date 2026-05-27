Ell plan "Construir Inclusión" llega a Lamarque

Un equipo del Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) estará presente este miércoles en Lamarque para inscribir a personas con discapacidad en el plan de viviendas "Construir Inclusión".
Regionales - Lamarque27/05/2026
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¿Quiénes pueden acceder al plan?
Personas mayores de 18 años con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
Familias con al menos un integrante con discapacidad y CUD vigente.
Residencia mínima de 5 años en la localidad de Río Negro donde vive
Ingresos familiares comprobables entre uno y diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
No poseer imputación o condena por usurpaciones y/o tomas de tierras públicas.
No poseer vivienda.
¿Qué documentación se necesita?
DNI de todo el grupo familiar conviviente
Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Acta de matrimonio o de unión convivencial (en caso que corresponda).
Certificado de antecedentes penales del o los titulares.
Certificado de propiedades de catastro municipal.
Comprobante de ingresos del o los titulares.
La atención en Lamarque será de 10 a 14 horas en la Fundación Qué Golazo, ubicada en Brown y Laprida. 
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