La Chacra Experimental de Luis Beltrán se prepara para recibir una propuesta novedosa y diferente. Del 11 al 14 de junio, de 09 a 17 horas, se desarrollará “Tallando Nuestra Identidad”, un evento que reunirá a escultores invitados de distintos puntos de Río Negro.
Inscripción para construir inclusión en Beltrán
Regionales - Luis Beltrán04/06/2026
El 5 de junio se estará realizando la inscripción en el programa rionegrino “Construir Inclusión” en las Oficinas de Desarrollo Humano municipal (San Martin y Berutti) de 10 a 14 horas.
Para inscribirse en el plan de viviendas para personas con discapacidad necesitan:
- Dni de todo el grupo familiar conviviente.
- Certificado Único de Discapacidad Vigente.
- Acta de matrimonio o unión convivencial.
- Certificado de antecedentes penales del o los titulares
- Certificado de propiedad de catastro municipal.
- Comprobante de ingresos del o los titulares.
Así mismo, se recomienda acercarse a Desarrollo Humano aunque no cuenten con toda la documentación, para que se los pueda acompañar con el asesoramiento necesario.
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