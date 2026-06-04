Inscripción para construir inclusión en Beltrán

El 5 de junio se estará realizando la inscripción en el programa rionegrino “Construir Inclusión” en las Oficinas de Desarrollo Humano municipal (San Martin y Berutti) de 10 a 14 horas.
Regionales - Luis Beltrán04/06/2026
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Para inscribirse en el plan de viviendas para personas con discapacidad necesitan:
- Dni de todo el grupo familiar conviviente.
- Certificado Único de Discapacidad Vigente.
- Acta de matrimonio o unión convivencial.
- Certificado de antecedentes penales del o los titulares
- Certificado de propiedad de catastro municipal.
- Comprobante de ingresos del o los titulares.
Así mismo, se recomienda acercarse a Desarrollo Humano aunque no cuenten con toda la documentación, para que se los pueda acompañar con el asesoramiento necesario.
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