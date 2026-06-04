Inscripción para construir inclusión en Beltrán

Para inscribirse en el plan de viviendas para personas con discapacidad necesitan:

- Dni de todo el grupo familiar conviviente.

- Certificado Único de Discapacidad Vigente.

- Acta de matrimonio o unión convivencial.

- Certificado de antecedentes penales del o los titulares

- Certificado de propiedad de catastro municipal.

- Comprobante de ingresos del o los titulares.

Así mismo, se recomienda acercarse a Desarrollo Humano aunque no cuenten con toda la documentación, para que se los pueda acompañar con el asesoramiento necesario.