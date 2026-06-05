Últimos días para ingresar al sorteo anticipado del bingo de Choele

Por 20 mil pesos, se puede adquirir el bingo que este año reparte más de 60 millones en premios. En esta oportunidad el sorteo final será en el salón de bomberos voluntarios el día 8 de julio.

El bingo se compone de tres partes, la primera de ellas el sorteo anticipado, luego el bingo tradicional por bolillas y a esto se suma el sorteo del premio final por número de cartón.

El valor del bingo es de 20 mil pesos, se puede pagar en dos cuotas de diez mil pesos. Quienes opten por abonarlo en cuotas, abonando la primera cuota ya acceden al sorteo de los premios anticipados en junio, para participar del resto bingo, como así también del sorteo final, deben abonar la segunda cuota antes del 8 de julio.

El sorteo anticipado del 6 de junio incluye un Iphone 17 pro, dos camisetas de la selección, un smart tv de 50” con barra de sonido, 10 smart TV, una bicicleta de MTB, un robot aspiradora y tres sorteos de doscientos mil pesos.

El 8 de julio, habrá tres rondas, en las tres la línea entregara un premio de 500 mil pesos, en tanto que a cartón llenó en la primera ronda son dos millones de pesos, en la segunda ronda el cartón lleno paga 4 millones y en la ronda tres seis millones.