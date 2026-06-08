Choele paso a octavos en el mundialito de ciudades

En el mediodía del lunes desde la Isla 92 Choele Choel realizó su cruce con Colonia Caroya por el mundialito de ciudades del streaming Olga.  
Regionales - Choele Choel08/06/2026
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Ya sobre el final del programa Soñe que Volaba, se inició el cruce entre Colonia Caroya y la localidad del valle medio.  

Cabe señalar que se trata de una propuesta del streaming que por votación de la gente eligió 32 ciudades de todo el país para competir en este mundialito poniendo en valor su historia, cultura y paisajes, como así también sus personajes y sabores.  

La localidad de Choele Choel se impuso en este primer cruce con el 65% de los votos sobre la localidad cordobesa.  

De esta forma la localidad avanza una etapa más y podrá seguir mostrándose por la popular plataforma de Olga para que más gente conozca de las bondades de esta zona.

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Operativo antidrogas en Choele Choel

Regionales - Choele Choel06/06/2026
Como resultado de una investigación de cuatro meses por la Delegación de Toxicomanías de Lamarque, iniciada a partir de una denuncia anónima recibida a través de la línea 0800 333 4124, la Policía de Río Negro llevó adelante tres allanamientos simultáneos en Choele Choel que permitieron el secuestro de cocaína, marihuana, semillas de cannabis y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.
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