Choele paso a octavos en el mundialito de ciudades

Ya sobre el final del programa Soñe que Volaba, se inició el cruce entre Colonia Caroya y la localidad del valle medio.

Cabe señalar que se trata de una propuesta del streaming que por votación de la gente eligió 32 ciudades de todo el país para competir en este mundialito poniendo en valor su historia, cultura y paisajes, como así también sus personajes y sabores.

La localidad de Choele Choel se impuso en este primer cruce con el 65% de los votos sobre la localidad cordobesa.

De esta forma la localidad avanza una etapa más y podrá seguir mostrándose por la popular plataforma de Olga para que más gente conozca de las bondades de esta zona.