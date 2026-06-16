Se desarrollo el torneo de selecciones zonales de voley
El torneo se realizó en homenaje al Prof. Marcelo Sanchez, destacado referente del vóley regional cuyo trabajo repercutio mucho en el crecimiento de la disciplina.
Participaron las selecciones de Alto Valle, Línea Sur-Atlántica, Zona Andina y Valle Medio y las sedes se organizaron de la siguiente manera:
-Lamarque: categorías Sub 12 y Sub 16 (ambas ramas).
-Luis Beltrán: categorías Sub 14 y Sub 18 (ambas ramas).
RESULTADOS
Sub 12 femenino
1- Valle Medio
2- Alto Valle
3- Atlántica
4- Andina/Sur
Sub 12 masculino
1- Alto Valle
2- Andina/sur
3- Valle Medio
Sub 14 femenino
1- Valle Medio
2- Alto Valle
3- Atlántica
4- Andina/Sur
Sub 14 masculino
1- Alto Valle
2- Valle Medio
3- Andina/Sur
Sub 16 femenino
1- Valle Medio
2- Atlántica
3- Alto Valle
4- Andina Sur
Sub 16 masculino
1- Valle Medio
2- Alto Valle
3- Andina/Sur
Sub 18 Femenino
1- Valle Medio
2- Alto Valle
3- Atlántica
4- Andina/Sur
Sub 18 masculino
1- Alto Valle
2- Valle Medio
3- Andina/Sur
4- Atlántica