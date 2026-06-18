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Río Negro mejora la infraestructura de riego en Lamarque y Luis Beltrán
Regionales18/06/2026
El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) ejecuta obras hidráulicas en el Valle Medio para optimizar la distribución del agua, reducir pérdidas y mejorar el servicio de riego para los productores de la región.
Los trabajos se realizan en los canales secundarios VIII y III del Sistema de Riego Isla Choele Choel, en el tramo comprendido entre Lamarque y Luis Beltrán, e incluyen tareas de revestimiento y mejora hidráulica para incrementar la eficiencia del sistema.
Los trabajos son ejecutados por la empresa FERJIM SRL, en el marco de la Licitación Privada Nº 02/26, bajo supervisión técnica del DPA, y forman parte de la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura hídrica que sostiene el desarrollo productivo del Valle Medio.
En el Canal Secundario VIII, a la altura del kilómetro 2,7, se realizaron tareas de revestimiento con hormigón armado en el salto del canal y su cuenco disipador para proteger la estructura de la erosión provocada por el agua y asegurar su funcionamiento a largo plazo.
Durante la ejecución de la obra, los equipos técnicos del DPA detectaron un deterioro mayor al previsto en la margen derecha del canal. Frente a esta situación, se decidió ampliar la intervención con 16 metros adicionales de revestimiento para preservar la estabilidad del sistema y prevenir futuros daños.
Además, se incorporaron catorce bloques deflectores de hormigón armado que permiten disminuir la velocidad del agua y disipar su energía antes de su ingreso al tramo en tierra, una mejora que protege el canal y reduce el riesgo de erosión aguas abajo.
En tanto, en el Canal Secundario III, ubicado en el kilómetro 0,00, se ejecutó el revestimiento del cajero del canal y se reconstruyó la losa del descargador de inicio, luego de que las inspecciones técnicas detectaran fracturas y un riesgo concreto de colapso de la estructura.
La intervención permitió restablecer las condiciones de seguridad y garantizar el correcto funcionamiento hidráulico del sistema de distribución.
Estas obras representan una inversión estratégica del Gobierno de Río Negro para fortalecer la infraestructura de riego, optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico y acompañar el crecimiento de la producción agrícola en Lamarque y Luis Beltrán.
Con obras planificadas y decisiones técnicas en territorio, la Provincia continúa consolidando un sistema de riego más eficiente, seguro y preparado para responder a las necesidades de las comunidades productivas del Valle Medio.
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