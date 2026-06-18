Río Negro mejora la infraestructura de riego en Lamarque y Luis Beltrán

Los trabajos se realizan en los canales secundarios VIII y III del Sistema de Riego Isla Choele Choel, en el tramo comprendido entre Lamarque y Luis Beltrán, e incluyen tareas de revestimiento y mejora hidráulica para incrementar la eficiencia del sistema.

Los trabajos son ejecutados por la empresa FERJIM SRL, en el marco de la Licitación Privada Nº 02/26, bajo supervisión técnica del DPA, y forman parte de la política provincial de fortalecimiento de la infraestructura hídrica que sostiene el desarrollo productivo del Valle Medio.