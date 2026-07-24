Se realizó una nueva reunión del Consejo Local de Seguridad Ciudadana de Choele Choele para seguir avanzando en materia de seguridad.
Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja y violar una medida judicial
Regionales - Choele Choel24/07/2026
La rápida intervención del personal de la Comisaría Octava de Choele Choel permitió detener, durante la madrugada del jueves, a un hombre de 26 años acusado de agredir a su pareja y de incumplir una medida cautelar de prohibición de ejercer actos de violencia, que se encontraba vigente.
El procedimiento se originó a partir de un llamado que alertó sobre un conflicto de pareja. Al arribar al domicilio, los efectivos constataron que una mujer de 28 años presentaba lesiones en el rostro y manifestó haber sido agredida por su pareja.
Tras verificar la vigencia de la medida judicial se procedió a la aprehensión del agresor.
La víctima fue trasladada al hospital local, donde se certificó un hematoma en la zona periorbitaria izquierda.
Por disposición de la Fiscalía de turno se iniciaron actuaciones por lesiones leves en contexto de violencia de género y desobediencia judicial.
Fuente URIV
Te puede interesar
Este domingo 26 de julio, el Club de Leones abre sus puertas para la quinta y última fecha del 2do Gran Prix del Valle Medio, la competencia ajedrecística que une a las promesas y a los consagrados de nuestra región.
Choele se esta preparando para vivir un espectáculo único e histórico en el Valle Medio. Lo que muchas veces vemos por televisión, se podrá ver en persona, la emoción de la jaula, los competidores y toda la adrenalina de los deportes de combate en vivo.
El Área de Obras y Servicios Públicos comunica a la comunidad que, luego de haber atravesado el período de heladas más intensas del año, el servicio de recolección de residuos urbanos retomará su horario habitual de inicio, a partir de las 7:00 de la mañana.
La pasión por la Selección Argentina vuelve a unir a todo un pueblo. Una vez más, el equipo nacional disputará la final de la Copa Mundial de la FIFA y, como ocurrió en los encuentros anteriores, la comunidad entera ha demostrado su entusiasmo, su alegría y el orgullo de acompañar a la celeste y blanca en cada paso.
Lamarque tomó como referencia el Centro de Monitoreo Municipal de ChoeleRegionales - Choele Choel17/07/2026
El Municipio de Lamarque comenzó a analizar la implementación de un Centro de Monitoreo tomando como referencia la experiencia desarrollada por Choele Choel. En ese marco, el secretario de Seguridad de esa localidad, Waldo Maulen, visitó las instalaciones del Centro de Monitoreo Municipal, donde fue recibido por el secretario de Promoción y Seguridad Ciudadana, Javier Lefinau.
Un camionero perdió la vida como saldo de un accidente en una de las rotondas de la ruta nacional 22 en la ciudad de Choele Choel.
El Hospital de Choele sumó camilla de última generación para reforzar la guardiaRegionales - Choele Choel16/07/2026
El equipamiento había sido anunciado durante el aniversario de la ciudad como parte de los aportes del Municipio a distintas instituciones. La incorporación permitirá mejorar el traslado y la atención de pacientes en situaciones de emergencia.
Lo más visto
El referente de la institución “Qué Golazo” de Lamarque, Gonzalo Zunzunegui asumirá como subsecretario de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad, con el desafío de consolidar el trabajo realizado y fortalecer una agenda basada en derechos e inclusión.
El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, continúa con intensos trabajos de mantenimiento en los establecimientos educativos del Valle Medio para que estén en óptimas condiciones de cara al reinicio del ciclo lectivo.
Holy Burger fue seleccionada entre las 12 mejores hamburgueserías de Argentina y en agosto buscara avanzar una nueva instancia.