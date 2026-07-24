Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja y violar una medida judicial

La rápida intervención del personal de la Comisaría Octava de Choele Choel permitió detener, durante la madrugada del jueves, a un hombre de 26 años acusado de agredir a su pareja y de incumplir una medida cautelar de prohibición de ejercer actos de violencia, que se encontraba vigente.
Regionales - Choele Choel24/07/2026
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El procedimiento se originó a partir de un llamado que alertó sobre un conflicto de pareja. Al arribar al domicilio, los efectivos constataron que una mujer de 28 años presentaba lesiones en el rostro y manifestó haber sido agredida por su pareja.
Tras verificar la vigencia de la medida judicial se procedió a la aprehensión del agresor.
La víctima fue trasladada al hospital local, donde se certificó un hematoma en la zona periorbitaria izquierda. 
Por disposición de la Fiscalía de turno se iniciaron actuaciones por lesiones leves en contexto de violencia de género y desobediencia judicial.
Fuente URIV
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