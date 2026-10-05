El programa Cerca pasó por Choele

 Choel con más de 600 trámites gratuitos para vecinos del Valle Medio
La Escuela Primaria 280 "Arsenio García" del barrio Villa Unión de Choele Choel fue el escenario donde este sábado vecinos y vecinas de todo el Valle Medio realizaron 617 trámites y gestiones de manera gratuita, en el marco del programa Cerca.
Regionales - Choele Choel05/10/2026
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A través de un abordaje integral e interinstitucional, el Gobierno acerca la atención del Estado a la comunidad de manera unificada, centralizando la atención de variados organismos públicos.
La jornada contó con servicios vinculados a controles de salud, trámites referidos al Registro Civil, al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Ley Pierri y orientación especializada para adultos mayores.
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El Programa Cerca llega a Valle Medio

Regionales - Choele Choel02/10/2026
El próximo sábado 3 de octubre, de 10 a 16, el Programa Cerca llegará a Choele Choel con una jornada abierta y gratuita para toda la comunidad. La actividad se realizará en la Escuela Primaria 280 “Arsenio García”, ubicada en Ceferino Namuncurá y Pacheco, del barrio Villa Unión, y estará destinada a vecinos y vecinas de todas las localidades del Valle Medio.
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El programa Cerca pasó por Choele

Regionales - Choele Choel05/10/2026
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La Escuela Primaria 280 "Arsenio García" del barrio Villa Unión de Choele Choel fue el escenario donde este sábado vecinos y vecinas de todo el Valle Medio realizaron 617 trámites y gestiones de manera gratuita, en el marco del programa Cerca.