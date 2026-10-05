Se desarrollo en Choele Choel el selectivo de artistas para el escenario del Festival de folclore y la familia.
El programa Cerca pasó por Choele
Regionales - Choele Choel05/10/2026
Choel con más de 600 trámites gratuitos para vecinos del Valle Medio
La Escuela Primaria 280 "Arsenio García" del barrio Villa Unión de Choele Choel fue el escenario donde este sábado vecinos y vecinas de todo el Valle Medio realizaron 617 trámites y gestiones de manera gratuita, en el marco del programa Cerca.
La Escuela Primaria 280 "Arsenio García" del barrio Villa Unión de Choele Choel fue el escenario donde este sábado vecinos y vecinas de todo el Valle Medio realizaron 617 trámites y gestiones de manera gratuita, en el marco del programa Cerca.
A través de un abordaje integral e interinstitucional, el Gobierno acerca la atención del Estado a la comunidad de manera unificada, centralizando la atención de variados organismos públicos.
La jornada contó con servicios vinculados a controles de salud, trámites referidos al Registro Civil, al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Ley Pierri y orientación especializada para adultos mayores.
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Miriam Romero asumió como nueva directora del Hospital Área Programa Choele Choel, donde quedó formalmente a cargo del establecimiento desde el 1 de octubre, en el marco de una jornada que reunió a autoridades y al equipo de salud del hospital.
El próximo sábado 3 de octubre, de 10 a 16, el Programa Cerca llegará a Choele Choel con una jornada abierta y gratuita para toda la comunidad. La actividad se realizará en la Escuela Primaria 280 “Arsenio García”, ubicada en Ceferino Namuncurá y Pacheco, del barrio Villa Unión, y estará destinada a vecinos y vecinas de todas las localidades del Valle Medio.
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