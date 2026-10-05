El programa Cerca pasó por Choele

A través de un abordaje integral e interinstitucional, el Gobierno acerca la atención del Estado a la comunidad de manera unificada, centralizando la atención de variados organismos públicos.

La jornada contó con servicios vinculados a controles de salud, trámites referidos al Registro Civil, al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Ley Pierri y orientación especializada para adultos mayores.