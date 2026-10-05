Una identificación de rutina terminó revelando que una moto que circulaba por las calles de Choele Choel tenía un pedido de secuestro vigente desde hacía más de dos meses.
El selectivo ya definió los artistas para el festival
Regionales - Choele Choel05/10/2026
Se desarrollo en Choele Choel el selectivo de artistas para el escenario del Festival de folclore y la familia.
El festival que tendrá lugar en el paseo de calle San Martín, este año será de cuatro días, iniciando el viernes 4 y extendiéndose hasta el Lunes 7 de diciembre.
En el caso del viernes los artistas que quedaron seleccionados son:
Des-Prolijos
Ribereños
Juanpi Madariaga
Bruno Barrera
Rebel - Mafia
La Vieja cuerda
Jonathan Lala
King of Cypher Batallas de Rap.
A los que se sumarán en el rubro danzas la escuela de arte popular IUPA y danza, mates y amigos.
Para los días 5, 6 y 7 de diciembre quedaron seleccionados en música:
- Sonora Raiz
- Pablo Navarrete y su Conjunto
- Jeno Molina
- Vanina Novoa
- Los Perros de Hugo
- La Formula
- Tropical Sureño
- Aires de Enero
- Grupo Relámpago
En tanto que en Danzas se estarán presentando:
- Compañía Femenina Mestizas
- Sentires de la Patagonia
- El Bagual - (Mayores)
- Ballet Peumayen
- Instituto de Danzas Marif
- Conjunto de Danzas Raíces
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