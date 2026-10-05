El selectivo ya definió los artistas para el festival

El festival que tendrá lugar en el paseo de calle San Martín, este año será de cuatro días, iniciando el viernes 4 y extendiéndose hasta el Lunes 7 de diciembre.

En el caso del viernes los artistas que quedaron seleccionados son:

Des-Prolijos

Ribereños Juanpi Madariaga Bruno Barrera Rebel - Mafia La Vieja cuerda Jonathan Lala King of Cypher Batallas de Rap.

A los que se sumarán en el rubro danzas la escuela de arte popular IUPA y danza, mates y amigos.

Para los días 5, 6 y 7 de diciembre quedaron seleccionados en música: