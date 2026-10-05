El selectivo ya definió los artistas para el festival

Se desarrollo en Choele Choel el selectivo de artistas para el escenario del Festival de folclore y la familia. 
Regionales - Choele Choel05/10/2026
IMG-20261004-WA0086
El festival que tendrá lugar en el paseo de calle San Martín,  este año será de cuatro días, iniciando el viernes 4 y extendiéndose hasta el Lunes  7 de diciembre. 
En el caso del viernes los artistas que quedaron seleccionados son:
Des-Prolijos
Ribereños
Juanpi Madariaga
Bruno Barrera
Rebel - Mafia
La Vieja cuerda
Jonathan Lala
King of Cypher Batallas de Rap.
A los que se sumarán en el rubro danzas la escuela de arte popular IUPA y danza, mates y amigos. 
Para los días 5, 6 y 7 de diciembre quedaron seleccionados en música:
- Sonora Raiz
- Pablo Navarrete y su Conjunto
- Jeno Molina
- Vanina Novoa
- Los Perros de Hugo
- La Formula
- Tropical Sureño
- Aires de Enero
- Grupo Relámpago
En tanto que en Danzas se estarán presentando:
- Compañía Femenina Mestizas
- Sentires de la Patagonia
- El Bagual - (Mayores)
- Ballet Peumayen
- Instituto de Danzas Marif
- Conjunto de Danzas Raíces
Te puede interesar
20261004_222047

El programa Cerca pasó por Choele

Regionales - Choele Choel05/10/2026
 Choel con más de 600 trámites gratuitos para vecinos del Valle Medio
La Escuela Primaria 280 "Arsenio García" del barrio Villa Unión de Choele Choel fue el escenario donde este sábado vecinos y vecinas de todo el Valle Medio realizaron 617 trámites y gestiones de manera gratuita, en el marco del programa Cerca.
20261001_232229

El Programa Cerca llega a Valle Medio

Regionales - Choele Choel02/10/2026
El próximo sábado 3 de octubre, de 10 a 16, el Programa Cerca llegará a Choele Choel con una jornada abierta y gratuita para toda la comunidad. La actividad se realizará en la Escuela Primaria 280 “Arsenio García”, ubicada en Ceferino Namuncurá y Pacheco, del barrio Villa Unión, y estará destinada a vecinos y vecinas de todas las localidades del Valle Medio.
Lo más visto
20261004_222047

El programa Cerca pasó por Choele

Regionales - Choele Choel05/10/2026
 Choel con más de 600 trámites gratuitos para vecinos del Valle Medio
La Escuela Primaria 280 "Arsenio García" del barrio Villa Unión de Choele Choel fue el escenario donde este sábado vecinos y vecinas de todo el Valle Medio realizaron 617 trámites y gestiones de manera gratuita, en el marco del programa Cerca.