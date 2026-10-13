Octavo festival de danza contemporánea

Cada edición cuenta con una instancia formativa en modalidad taller, la puesta en escena de obras y círculos de conversación.

Todas las actividades son abiertas al público y se realizan en el teatro El Galpón y en el instituto de formación docente. En el caso de los talleres se requiere inscripción previa.

La inscripción se puede realizar por formulario de Google en el siguiente enlace

La actividad inicia el viernes 16 con la siguiente agenda

VIERNES 16/10

18HS SPAM

EXPERIENCIA POÉTICO-TEATRAL

COLECTIVO DESFASE

IFDC

21HS UN SER CURIOSO

CECILIA SOFIA MICCI

PLOTTIER

TEATRO EL GALPÓN

21.30HS MIENTRAS TANTO

SUELTAS

LUIS BELTRÁN

TEATRO EL GALPÓN

SÁBADO 17/10

10HS A 17HS TALLER

LABORATORIO DE MOVIMIENTO

A CARGO DE JOSEFINA IMFELD

TEATRO EL GALPÓN

21HS HALLUX RIGIDUS

ANDREA JEMINA DOMINGUEZ (ANDRA AKAAL)

NEUQUÉN

TEATRO EL GALPÓN

21.30HS TRANSFIGURACIONES

JOSEFINA IMFELD Y XIMENA ROMERO

SAO-LUIS BELTRÁN

TEATRO EL GALPÓN

DOMINGO 18/10

10HS A 14HS TALLER

LABORATORIO DE MOVIMIENTO

A CARGO DE JOSEFINA IMFELD

TEATRO EL GALPÓN

15HS A 18HS CONVERSATORIO

JAM INTERDISCIPLINARIA

TEATRO EL GALPÓN

LUNES 19/10

15HS A 18HS TALLER

LABORATORIO DE MOVIMIENTO

A CARGO DE JOSEFINA IMFELD

TEATRO DE SAN ANTONIO