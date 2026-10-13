Octavo festival de danza contemporánea

Del 16 al 18 de octubre, en la localidad de Luis Beltrán, se llevará adelante el octavo festival de danza contemporánea del Valle Medio.
Regionales - Luis Beltrán13/10/2026
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Cada edición cuenta con una instancia formativa en modalidad taller, la puesta en escena de obras y círculos de conversación.
 Todas las actividades son abiertas al público y se realizan en el teatro El Galpón y en el instituto de formación docente. En el caso de los talleres se requiere inscripción previa.
La inscripción se puede realizar por formulario de Google en el siguiente enlace
La actividad inicia el viernes 16 con la siguiente agenda
VIERNES 16/10
18HS SPAM
EXPERIENCIA POÉTICO-TEATRAL
COLECTIVO DESFASE
IFDC
21HS UN SER CURIOSO
CECILIA SOFIA MICCI
PLOTTIER
TEATRO EL GALPÓN
21.30HS MIENTRAS TANTO
SUELTAS
LUIS BELTRÁN
TEATRO EL GALPÓN
SÁBADO 17/10
10HS A 17HS TALLER
LABORATORIO DE MOVIMIENTO
A CARGO DE JOSEFINA IMFELD
TEATRO EL GALPÓN
21HS HALLUX RIGIDUS
ANDREA JEMINA DOMINGUEZ (ANDRA AKAAL)
NEUQUÉN
TEATRO EL GALPÓN
21.30HS TRANSFIGURACIONES
JOSEFINA IMFELD Y XIMENA ROMERO
SAO-LUIS BELTRÁN
TEATRO EL GALPÓN
DOMINGO 18/10
10HS A 14HS TALLER
LABORATORIO DE MOVIMIENTO
A CARGO DE JOSEFINA IMFELD
TEATRO EL GALPÓN
15HS A 18HS CONVERSATORIO
JAM INTERDISCIPLINARIA
TEATRO EL GALPÓN
LUNES 19/10
15HS A 18HS TALLER
LABORATORIO DE MOVIMIENTO
A CARGO DE JOSEFINA IMFELD
TEATRO DE SAN ANTONIO
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