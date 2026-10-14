Se viene el primer sorteo anticipado de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia

El cartón tiene un valor de $30.000 y permitirá acceder a todos los sorteos previstos. Además, los resultados podrán seguirse de manera presencial o virtual, sin que sea necesario encontrarse en el predio para participar.

El próximo sorteo anticipado será el 23 de noviembre otro gran sorteo con un parlante, un robot aspiradora, un parlante Flip acompañado de un Smart Watch, una tablet, una notebook, un televisor de 50 pulgadas y otro iPhone 17 Pro.

El plato fuerte llegará durante las tres noches de la Fiesta.

El sábado 5 de diciembre habrá siete sorteos de $500.000 y una moto 110 cc.

El domingo 6, los premios subirán de escala: habrá $1 millón para la línea, $5 millones para el bingo y una moto 110 cc.

Y el lunes 7 de diciembre, en la noche de cierre, llegará uno de los momentos más esperados: $1 millón para la línea, $8 millones para el bingo y el sorteo final de un Volkswagen Polo 0 km