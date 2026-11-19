El programa estará destinado a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, dado que el actual régimen de regularización de aportes para trabajadores en actividad permite adquirir estos períodos antes de alcanzar la edad jubilatoria.

La iniciativa propone que, a través de Río Negro Fiduciaria, la Provincia otorgue créditos que serán devueltos en 60 cuotas mensuales, sin intereses y actualizadas por el índice RIPTE, descontadas directamente del haber jubilatorio mediante un convenio con ANSES.

Los beneficiarios deberán acreditar una residencia mínima de 20 años en Río Negro y superar una evaluación socioeconómica.

“No podemos permitir que una persona que trabajó toda su vida se quede sin jubilarse por no tener el dinero necesario para completar sus aportes. Jubilarse significa dignidad, independencia económica y acceso a una cobertura de salud”, expresó Delgado Sempé.

El legislador destacó que la iniciativa también podría generar un ahorro para la Provincia, que recuperaría los fondos prestados y reduciría determinados gastos en pensiones asistenciales, ayudas económicas y prestaciones sanitarias.

“No estamos proponiendo un subsidio, sino una inversión social que permita devolverles la dignidad a quienes dedicaron toda su vida al trabajo”.