Demoran sujeto con pedido de “Captura”

El joven, de 21 años de edad y con domicilio en Luis Beltrán, tenía en vigencia una orden librada por el Juzgado de Ejecución Penal N° 10 de la ciudad de General Roca.



La BMA lo interceptó pasadas las 10,30 horas, en momentos que caminaba junto a otras dos personas por calles del centro de la ciudad de Choele Choel.



Tras constatar la vigencia de la disposición judicial se procedió a la aprehensión del sujeto y su posterior traslado para alojarlo en la Comisaría 8va.



Anoticiado el Juez que había pedido su captura decidió que quede demorado a la espera de una audiencia con el encausado y la notificación a la defensora oficial.

Fuente Unidad Regional IV