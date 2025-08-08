Demoran sujeto con pedido de “Captura”

En la mañana del jueves, la Brigada Motorizada de Apoyo al servicio de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro realizó la aprehensión de un sujeto que tenía pedido de captura.

Regionales - Choele Choel08/08/2025
IMG-20250807-WA0082

El joven, de 21 años de edad y con domicilio en Luis Beltrán, tenía en vigencia una orden librada por el Juzgado de Ejecución Penal N° 10 de la ciudad de General Roca. 


La BMA lo interceptó pasadas las 10,30 horas, en momentos que caminaba junto a otras dos personas por calles del centro de la ciudad de Choele Choel. 


Tras constatar la vigencia de la disposición judicial se procedió a la aprehensión del sujeto y su posterior traslado para alojarlo en la Comisaría 8va.


Anoticiado el Juez que había pedido su captura decidió que quede demorado a la espera de una audiencia con el encausado y la notificación a la defensora oficial.

Fuente Unidad Regional IV 

Te puede interesar
Lo más visto