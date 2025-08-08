Taller de panificados de la escuela 8

En la mañana del jueves, la Brigada Motorizada de Apoyo al servicio de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro realizó la aprehensión de un sujeto que tenía pedido de captura.
Gracias a esta gestión, los chicos y chicas de la escuela ya están habilitados para comenzar formalmente con su taller de panificados, un proyecto que venían preparando desde hace tiempo con mucho entusiasmo. La posibilidad de comercializar sus productos no solo representa un avance en términos de formación, sino también una puerta concreta hacia la inclusión laboral.
Desde la institución educativa destacan que este paso era muy esperado, y valoraron especialmente el acompañamiento del municipio, que no solo brindó el aval necesario, sino que se involucró en facilitar el acceso a una herramienta fundamental.
“Esto para nosotros significa mucho. Es darles a los chicos la posibilidad de sentirse útiles, de trabajar, de aportar desde su lugar. Y eso es un derecho”, señalaton desde el Área de Promoción y Seguridad Ciudadana.
En un contexto donde muchas veces se habla de oportunidades, Choele demuestra que es posible construirlas con hechos concretos.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.
En una jornada de mucha emoción, el martes se llevó adelante el sorteo de lotes con servicios en Choele Choel. “Fue clave la decisión del Gobierno Provincial de continuar con la obra pública para que más rionegrinos puedan acceder al suelo”, destacó el Interventor del IPPV, Mariano Lavin, quien encabezó el acto junto al Intendente, Diego Ramello.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
Luego de dos funciones con localidades agotadas en General Roca, la Fundación Cultural Patagonia presenta en Choele Choel la reconocida obra teatral “Como si pasara un tren”, escrita por Lorena Romanin y dirigida por Tato Cayón.
El domingo 24 de agosto, desde las 15 horas, el Parque San Martín se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia y a cielo abierto.
El IPPV dio a conocer el listado definitivo de postulantes al sorteo de 112 lotes del programa provincial “Suelo Urbano”, que se realizará el próximo martes 5 de agosto en Choele Choel.
Una persona resultó demorada en la madrugada del domingo en Choele Choel tras ocasionar disturbios y agredir a la policía.
Una mujer recibió mensajes de texto en los que le solicitaban el pago de una deuda por un préstamo personal. También recibió llamadas insistentes con el mismo reclamo. Finalmente denunció que nunca accedió a ese empréstito y que utilizaron su nombre con una firma falsa.
