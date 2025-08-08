Taller de panificados de la escuela 8

Gracias a esta gestión, los chicos y chicas de la escuela ya están habilitados para comenzar formalmente con su taller de panificados, un proyecto que venían preparando desde hace tiempo con mucho entusiasmo. La posibilidad de comercializar sus productos no solo representa un avance en términos de formación, sino también una puerta concreta hacia la inclusión laboral.

Desde la institución educativa destacan que este paso era muy esperado, y valoraron especialmente el acompañamiento del municipio, que no solo brindó el aval necesario, sino que se involucró en facilitar el acceso a una herramienta fundamental.

“Esto para nosotros significa mucho. Es darles a los chicos la posibilidad de sentirse útiles, de trabajar, de aportar desde su lugar. Y eso es un derecho”, señalaton desde el Área de Promoción y Seguridad Ciudadana.

En un contexto donde muchas veces se habla de oportunidades, Choele demuestra que es posible construirlas con hechos concretos.