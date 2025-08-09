La Municipalidad de Choele Choel hizo entrega de los certificados de manipulación de alimentos y buenas prácticas alimenticias a los estudiantes de la Escuela de Educación Especial N°8.
Cine en Choele durante sábado y domingo
Durante esta sábado 9 y domingo 10 de agosto se podrá disfrutar en el cine de, "Los 4 Fantasticos"; "La búsqueda de Martina"; "Viernes de loco"Regionales - Choele Choel09/08/2025
Durante ambos días a las 16 horas con una entrada a 4 mil pesos se podrá disfrutar de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos.
La nueva entrega de Marvel Studios presenta a Reed Richards (Sr. Fantástico), Sue Storm (Mujer Invisible), Johnny Storm (La Antorcha Humana) y Ben Grimm (La Mole) en su enfrentamiento contra Galactus, un dios del espacio que amenaza con devorar la Tierra. Mientras enfrentan este desafío, el grupo deberá también cuidar la fuerza de su vínculo como familia, en una historia que combina épica y humanidad.
A las 18 llega el cine nacional (entrada 2800 pesos), con La búsqueda de Martina
Martina es una viuda argentina que lleva más de treinta años buscando a su nieto, nacido en cautiverio durante la dictadura militar. La necesidad de encontrarlo se vuelve aún más urgente cuando Martina recibe el diagnóstico de Alzheimer. Al descubrir que su nieto podría estar en Brasil, Martina emprende un viaje en el que pasado y presente se mezclan, transformando su búsqueda en una lucha contra el olvido.
En tanto que a las 20 horas, con entrada a cuatro mil pesos se podrá disfrutar de Viernes de Locos.
La doctora Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y Anna, su hija de quince años, (Lindsay Lohan) tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido (Mark Harmon). Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas. A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero tienen que encontrar la manera más rápida de recuperar su ser porque la boda de Tess se celebra dos días después. Remake del film homónimo protagonizado en 1977 por Barbara Harris y Jodie Foster.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.
Suelo Urbano: 112 familias de Choele Choel fueron beneficiadas con un loteRegionales - Choele Choel07/08/2025
En una jornada de mucha emoción, el martes se llevó adelante el sorteo de lotes con servicios en Choele Choel. “Fue clave la decisión del Gobierno Provincial de continuar con la obra pública para que más rionegrinos puedan acceder al suelo”, destacó el Interventor del IPPV, Mariano Lavin, quien encabezó el acto junto al Intendente, Diego Ramello.
Llega a Choele la obra “Como si pasara un tren” de la Fundación Cultural PatagoniaRegionales - Choele Choel05/08/2025
Luego de dos funciones con localidades agotadas en General Roca, la Fundación Cultural Patagonia presenta en Choele Choel la reconocida obra teatral “Como si pasara un tren”, escrita por Lorena Romanin y dirigida por Tato Cayón.
Choele celebra a las infancias con una gran jornada en el Parque San MartínRegionales - Choele Choel05/08/2025
El domingo 24 de agosto, desde las 15 horas, el Parque San Martín se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia y a cielo abierto.
Choele Choel: se oficializó listado de inscriptos al sorteo de Suelo UrbanoRegionales - Choele Choel04/08/2025
El IPPV dio a conocer el listado definitivo de postulantes al sorteo de 112 lotes del programa provincial “Suelo Urbano”, que se realizará el próximo martes 5 de agosto en Choele Choel.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.
