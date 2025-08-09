Cine en Choele durante sábado y domingo

Durante ambos días a las 16 horas con una entrada a 4 mil pesos se podrá disfrutar de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos.



La nueva entrega de Marvel Studios presenta a Reed Richards (Sr. Fantástico), Sue Storm (Mujer Invisible), Johnny Storm (La Antorcha Humana) y Ben Grimm (La Mole) en su enfrentamiento contra Galactus, un dios del espacio que amenaza con devorar la Tierra. Mientras enfrentan este desafío, el grupo deberá también cuidar la fuerza de su vínculo como familia, en una historia que combina épica y humanidad.



A las 18 llega el cine nacional (entrada 2800 pesos), con La búsqueda de Martina



Martina es una viuda argentina que lleva más de treinta años buscando a su nieto, nacido en cautiverio durante la dictadura militar. La necesidad de encontrarlo se vuelve aún más urgente cuando Martina recibe el diagnóstico de Alzheimer. Al descubrir que su nieto podría estar en Brasil, Martina emprende un viaje en el que pasado y presente se mezclan, transformando su búsqueda en una lucha contra el olvido.



En tanto que a las 20 horas, con entrada a cuatro mil pesos se podrá disfrutar de Viernes de Locos.



La doctora Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y Anna, su hija de quince años, (Lindsay Lohan) tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido (Mark Harmon). Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas. A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero tienen que encontrar la manera más rápida de recuperar su ser porque la boda de Tess se celebra dos días después. Remake del film homónimo protagonizado en 1977 por Barbara Harris y Jodie Foster.