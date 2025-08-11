Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 12 y el miércoles 13 de Agosto.
Secuestran moto con motor “limado”
Personal de la Brigada Rural del Valle Medio y de la Comisaría 17 de Lamarque procedió, en la tarde del viernes, al secuestro de un motovehículo que presentaba adulteraciones que hacían literalmente imposible la verificación del motor.Regionales - Lamarque11/08/2025
Presentaba evidentes signos de haber sido limado adrede, precisamente para impedir que se pudiera verificar la procedencia del mismo.
El hecho ocurrió en el marco del plan operacional conjunto entre unidades públicas y especiales que fuera dispuesto por la Unidad Regional IV de la policía rionegrina.
En ese contexto, tres motos circulaban por calles Líbano y España en el acceso al balneario de Lamarque cuando se vieron sorprendidos por el operativo.
Dos de ellas lograron darse a la fuga, pero no así una tercera en la que se movilizaba un hombre de 21 años de edad.
Se pudo verificar que se trataba de un motovehículo Honda 125cc que ya, en principio, se encontraba en infracción al carecer de chapa patente y documentación.
Pero la situación se tornaría más compleja al momento de identificar el motor ya que quedó a la vista que se encontraba limado e ilegible.
La intervención de la fiscalía en turno de Choele Choel determinó el secuestro del rodado y la imputación al conductor por “presunta infracción al artículo 289 del Código Penal”.
Lamarque festeja el Día de las Infancias, porque el presente y el futuro se construyen con alegría, derechos y ternura.
En la oportunidad compitieron en el XXI Torneo Argentino de Maxibásquet Femenino en Buenos Aires.
Con el objetivo de ofrecer una alternativa saludable al uso excesivo de pantallas en la infancia, el hospital Área Programa de Lamarque presentó este viernes el “Rincón de Descanso de Pantallas”, un espacio infantil pensado para acompañar a niñas y niños que asisten al médico.
El vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesatti, presentó ante la Comisión Educación y Cultura de la Legislatura provincial un anteproyecto de ley que propone declarar Ciudadano Ilustre al folklorista, compositor y escritor Arnaldo “Naldo” Pérez, nacido en la localidad de Lamarque y reconocido ampliamente por su valioso aporte a la cultura popular rionegrina.
