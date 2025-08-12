Niños y niñas de Lamarque tuvieron su jornada especial

En esta oportunidad esas almas fueron en su mayoría niños y niñas sonrientes, activos, disfrutando de lo que debería ser siempre la etapa más linda de sus vidas.



A partir de las 15 hs la plaza principal de Lamarque empezó a poblarse de infancias que con entusiasmo y alegría se acercaban a celebrar su día, en una extensa jornada que se extendió hasta alrededor de las 19 hs.



El Municipio de Lamarque a través del enorme compromiso de sus funcionarios, trabajadores y referentes de cada una de sus áreas, coordinó las acciones con la tarea y participación incondicional de instituciones intermedias, comerciantes y comunidad en general.



Más allá de que los honrados en la oportunidad fueron los niños y las niñas, se pudo observar a las familias disfrutar muchísimo de la tarde, compartiendo un mate, algo rico y viendo a sus hijos e hijas viviendo a pleno su día.



El único factor que por más buena organización que hubiera no se podía controlar era el clima, y estuvo ideal, totalmente alineado a lo significativo de la fecha.



Las infancias pudieron degustar de un montón de cosas ricas, mientras intervenían y eran parte de cada una de las estaciones de juego que desde la organización prepararon.



Pintacaritas, inflables, tirolesa, carreras de embolsados, espacios de pintura y lectura, fotos con tus personajes favoritos, DJ y espectáculos de música y baile, fueron solo algunas de las tantas alternativas que hubo.



Cada niño y niña regresó a su casa con una sonrisa tan enorme como el corazón de cada persona que colaboró de manera solidaria para que esta celebración sea única, especial, inolvidable e igualitaria, con propuestas gratuitas y al alcance de cada familia.



“El presente y el futuro se construyen con alegría, derechos y ternura. Seguimos construyendo espacios de encuentro, igualdad y felicidad para todos nuestros niños y niñas”, destacó el Intendente Municipal Sergio Hernández.