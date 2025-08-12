Niños y niñas de Lamarque tuvieron su jornada especial

El domingo 10 de agosto la bellísima Plaza Santa Genoveva volvió a colmarse de almas como tantas veces.

Regionales - Lamarque12/08/2025
IMG-20250812-WA0005

En esta oportunidad esas almas fueron en su mayoría niños y niñas sonrientes, activos, disfrutando de lo que debería ser siempre la etapa más linda de sus vidas.


A partir de las 15 hs la plaza principal de Lamarque empezó a poblarse de infancias que con entusiasmo y alegría se acercaban a celebrar su día, en una extensa jornada que se extendió hasta alrededor de las 19 hs.


El Municipio de Lamarque a través del enorme compromiso de sus funcionarios, trabajadores y referentes de cada una de sus áreas, coordinó las acciones con la tarea y participación incondicional de instituciones intermedias, comerciantes y comunidad en general.


Más allá de que los honrados en la oportunidad fueron los niños y las niñas, se pudo observar a las familias disfrutar muchísimo de la tarde, compartiendo un mate, algo rico y viendo a sus hijos e hijas viviendo a pleno su día.


El único factor que por más buena organización que hubiera no se podía controlar era el clima, y estuvo ideal, totalmente alineado a lo significativo de la fecha.


Las infancias pudieron degustar de un montón de cosas ricas, mientras intervenían y eran parte de cada una de las estaciones de juego que desde la organización prepararon.


Pintacaritas, inflables, tirolesa, carreras de embolsados, espacios de pintura y lectura, fotos con tus personajes favoritos, DJ y espectáculos de música y baile, fueron solo algunas de las tantas alternativas que hubo.


Cada niño y niña regresó a su casa con una sonrisa tan enorme como el corazón de cada persona que colaboró de manera solidaria para que esta celebración sea única, especial, inolvidable e igualitaria, con propuestas gratuitas y al alcance de cada familia.


“El presente y el futuro se construyen con alegría, derechos y ternura. Seguimos construyendo espacios de encuentro, igualdad y felicidad para todos nuestros niños y niñas”, destacó el Intendente Municipal Sergio Hernández.

Te puede interesar
IMG-20250809-WA0011

Secuestran moto con motor “limado”

Regionales - Lamarque11/08/2025

Personal de la Brigada Rural del Valle Medio y de la Comisaría 17 de Lamarque procedió, en la tarde del viernes, al secuestro de un motovehículo que presentaba adulteraciones que hacían literalmente imposible la verificación del motor.

IMG-20250731-WA0044

Proponen declarar Ciudadano Ilustre de la Provincia de Río Negro al folklorista Naldo Pérez

Regionales - Lamarque01/08/2025

El vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesatti, presentó ante la Comisión Educación y Cultura de la Legislatura provincial un anteproyecto de ley que propone declarar Ciudadano Ilustre al folklorista, compositor y escritor Arnaldo “Naldo” Pérez, nacido en la localidad de Lamarque y reconocido ampliamente por su valioso aporte a la cultura popular rionegrina.

Lo más visto