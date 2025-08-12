Personal de la Brigada Rural del Valle Medio y de la Comisaría 17 de Lamarque procedió, en la tarde del viernes, al secuestro de un motovehículo que presentaba adulteraciones que hacían literalmente imposible la verificación del motor.
Niños y niñas de Lamarque tuvieron su jornada especial
El domingo 10 de agosto la bellísima Plaza Santa Genoveva volvió a colmarse de almas como tantas veces.Regionales - Lamarque12/08/2025
En esta oportunidad esas almas fueron en su mayoría niños y niñas sonrientes, activos, disfrutando de lo que debería ser siempre la etapa más linda de sus vidas.
A partir de las 15 hs la plaza principal de Lamarque empezó a poblarse de infancias que con entusiasmo y alegría se acercaban a celebrar su día, en una extensa jornada que se extendió hasta alrededor de las 19 hs.
El Municipio de Lamarque a través del enorme compromiso de sus funcionarios, trabajadores y referentes de cada una de sus áreas, coordinó las acciones con la tarea y participación incondicional de instituciones intermedias, comerciantes y comunidad en general.
Más allá de que los honrados en la oportunidad fueron los niños y las niñas, se pudo observar a las familias disfrutar muchísimo de la tarde, compartiendo un mate, algo rico y viendo a sus hijos e hijas viviendo a pleno su día.
El único factor que por más buena organización que hubiera no se podía controlar era el clima, y estuvo ideal, totalmente alineado a lo significativo de la fecha.
Las infancias pudieron degustar de un montón de cosas ricas, mientras intervenían y eran parte de cada una de las estaciones de juego que desde la organización prepararon.
Pintacaritas, inflables, tirolesa, carreras de embolsados, espacios de pintura y lectura, fotos con tus personajes favoritos, DJ y espectáculos de música y baile, fueron solo algunas de las tantas alternativas que hubo.
Cada niño y niña regresó a su casa con una sonrisa tan enorme como el corazón de cada persona que colaboró de manera solidaria para que esta celebración sea única, especial, inolvidable e igualitaria, con propuestas gratuitas y al alcance de cada familia.
“El presente y el futuro se construyen con alegría, derechos y ternura. Seguimos construyendo espacios de encuentro, igualdad y felicidad para todos nuestros niños y niñas”, destacó el Intendente Municipal Sergio Hernández.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 12 y el miércoles 13 de Agosto.
Lamarque festeja el Día de las Infancias, porque el presente y el futuro se construyen con alegría, derechos y ternura.
La deportista lamarqueña Natalia Mesa, integró la selección provincial +40Regionales - Lamarque05/08/2025
En la oportunidad compitieron en el XXI Torneo Argentino de Maxibásquet Femenino en Buenos Aires.
Con el objetivo de ofrecer una alternativa saludable al uso excesivo de pantallas en la infancia, el hospital Área Programa de Lamarque presentó este viernes el “Rincón de Descanso de Pantallas”, un espacio infantil pensado para acompañar a niñas y niños que asisten al médico.
El próximo sábado 16 de agosto en Lamarque, se realizara la gran peña organizada por la Agrupación Flor de Amancay.
Proponen declarar Ciudadano Ilustre de la Provincia de Río Negro al folklorista Naldo PérezRegionales - Lamarque01/08/2025
El vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesatti, presentó ante la Comisión Educación y Cultura de la Legislatura provincial un anteproyecto de ley que propone declarar Ciudadano Ilustre al folklorista, compositor y escritor Arnaldo “Naldo” Pérez, nacido en la localidad de Lamarque y reconocido ampliamente por su valioso aporte a la cultura popular rionegrina.
El Municipio de Lamarque felicita a los representantes locales que participaron en la instancia zonal de los Juegos Rionegrinos en la categoría adultos mayores.
En este mes de agosto el CEAER ofrece la posibilidad de comenzar a estudiar alguna de las tecnicaturas. Además ofrece Certificaciones Profesionales de un año de cursado, con gran salida laboral.
Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en BelisleRegionales - Coronel Belisle11/08/2025
Los días 20 y 21 de septiembre se realizará en la localidad de Coronel Belisle el festival de cerveza artesanal y gastronomía Yerimén.
Una falla en el circuito eléctrico producido en una de las ópticas generó un foco de incendio que afectó la parte delantera de un Peugeot 207.