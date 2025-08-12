"Como si pasara un tren" en Choele

La propuesta cuenta con la dirección de Tato Cayón y se presentará el próximo jueves 14 de agosto a las 21:30 horas en el Cine Teatro (Avenida San Martín y Gobernador Tello) de esta localidad.



“Como si pasara un tren” es una comedia dramática que aborda la vulnerable relación de una madre y su hijo.



Susana es muy sobreprotectora ya que Juan Ignacio posee un retraso madurativo. Pero el cuidado es desmesurado y autoritario. El temor de la mujer aplasta cualquier posibilidad o deseo del chico. Entonces arriba Valeria, sobrina de Susana, para distanciarse de su entorno por supuestos problemas de drogas. Valeria funcionará como un espejo del vínculo; cuestionando y ayudando a Juan a conectarse con lo que quiere, y dándole fuerzas para enfrentar a su madre.



La obra cuenta con un destacado elenco integrado por Emiliano Flores, Mariana Jaime y Malena Mena.