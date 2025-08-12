El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de endeudamiento que permitirá la ejecución de 20 cuadras de asfalto en los barrios Villa Unión Sur y Maldonado.
"Como si pasara un tren" en Choele
Luego de exitosas funciones en Roca y Cipolletti, FCP presenta a la obra teatral “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin, en Choele Choel.Regionales - Choele Choel12/08/2025
La propuesta cuenta con la dirección de Tato Cayón y se presentará el próximo jueves 14 de agosto a las 21:30 horas en el Cine Teatro (Avenida San Martín y Gobernador Tello) de esta localidad.
“Como si pasara un tren” es una comedia dramática que aborda la vulnerable relación de una madre y su hijo.
Susana es muy sobreprotectora ya que Juan Ignacio posee un retraso madurativo. Pero el cuidado es desmesurado y autoritario. El temor de la mujer aplasta cualquier posibilidad o deseo del chico. Entonces arriba Valeria, sobrina de Susana, para distanciarse de su entorno por supuestos problemas de drogas. Valeria funcionará como un espejo del vínculo; cuestionando y ayudando a Juan a conectarse con lo que quiere, y dándole fuerzas para enfrentar a su madre.
La obra cuenta con un destacado elenco integrado por Emiliano Flores, Mariana Jaime y Malena Mena.
Negro Muerto: el potencial productivo del Valle Medio
Negro muerto; una posibilidad concreta de cambiarle el destino al Valle Medio y a gran parte de la provincia
Durante esta sábado 9 y domingo 10 de agosto se podrá disfrutar en el cine de, "Los 4 Fantasticos"; "La búsqueda de Martina"; "Viernes de loco"
La Municipalidad de Choele Choel hizo entrega de los certificados de manipulación de alimentos y buenas prácticas alimenticias a los estudiantes de la Escuela de Educación Especial N°8.
En la mañana del jueves, la Brigada Motorizada de Apoyo al servicio de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro realizó la aprehensión de un sujeto que tenía pedido de captura.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.
Suelo Urbano: 112 familias de Choele Choel fueron beneficiadas con un loteRegionales - Choele Choel07/08/2025
En una jornada de mucha emoción, el martes se llevó adelante el sorteo de lotes con servicios en Choele Choel. “Fue clave la decisión del Gobierno Provincial de continuar con la obra pública para que más rionegrinos puedan acceder al suelo”, destacó el Interventor del IPPV, Mariano Lavin, quien encabezó el acto junto al Intendente, Diego Ramello.
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
En este mes de agosto el CEAER ofrece la posibilidad de comenzar a estudiar alguna de las tecnicaturas. Además ofrece Certificaciones Profesionales de un año de cursado, con gran salida laboral.
Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en BelisleRegionales - Coronel Belisle11/08/2025
Los días 20 y 21 de septiembre se realizará en la localidad de Coronel Belisle el festival de cerveza artesanal y gastronomía Yerimén.
Una falla en el circuito eléctrico producido en una de las ópticas generó un foco de incendio que afectó la parte delantera de un Peugeot 207.