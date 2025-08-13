Luego de exitosas funciones en Roca y Cipolletti, FCP presenta a la obra teatral “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin, en Choele Choel.
Choele planchado al piso
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.Regionales - Choele Choel13/08/2025
Expositores de distintas provincias argentinas y del vecino país de Chile llegarán con sus autos a la ciudad para compartir su pasión por los fierros y el mundo del tunning, en un encuentro que promete vibrar al máximo.
La actividad se centrara en el Parque San Martín y Paseo Jesús Zuain, con entrada libre y gratuita.
La actividad es organizada por speed freaks con el acompañamiento de la municipalidad de Choele Choel.
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de endeudamiento que permitirá la ejecución de 20 cuadras de asfalto en los barrios Villa Unión Sur y Maldonado.
Negro Muerto: el potencial productivo del Valle Medio
Negro muerto; una posibilidad concreta de cambiarle el destino al Valle Medio y a gran parte de la provincia
Durante esta sábado 9 y domingo 10 de agosto se podrá disfrutar en el cine de, "Los 4 Fantasticos"; "La búsqueda de Martina"; "Viernes de loco"
La Municipalidad de Choele Choel hizo entrega de los certificados de manipulación de alimentos y buenas prácticas alimenticias a los estudiantes de la Escuela de Educación Especial N°8.
En la mañana del jueves, la Brigada Motorizada de Apoyo al servicio de la Unidad Regional IV de la Policía de Río Negro realizó la aprehensión de un sujeto que tenía pedido de captura.
En la mañana de este jueves se produjo un choque en la esquina de Villegas y Namuncurá en Choele Choel. Fue minutos después de las 8,30 horas.
Suelo Urbano: 112 familias de Choele Choel fueron beneficiadas con un loteRegionales - Choele Choel07/08/2025
En una jornada de mucha emoción, el martes se llevó adelante el sorteo de lotes con servicios en Choele Choel. “Fue clave la decisión del Gobierno Provincial de continuar con la obra pública para que más rionegrinos puedan acceder al suelo”, destacó el Interventor del IPPV, Mariano Lavin, quien encabezó el acto junto al Intendente, Diego Ramello.
Jessica Risaro de Pomona es una de las biólogas que fue parte de la reciente expedición del CONICET en el cañón Submarino de mar del plata a bordo del buque Falkor(too) que finalizó el domingo 10 de agosto. Ahora participara en los próximos días de la exploración en Uruguay
Más de 350 jóvenes brillaron en los Encuentros Culturales en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán12/08/2025
La Secretaría de Cultura de Río Negro realizó en el Polideportivo de Luis Beltrán, la instancia correspondiente a la zona del Valle Medio de los Encuentros Culturales Rionegrinos.