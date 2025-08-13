Choele planchado al piso

Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.

Regionales - Choele Choel13/08/2025
IMG-20250813-WA0003

Expositores de distintas provincias argentinas y del vecino país de Chile llegarán con sus autos a la ciudad para compartir su pasión por los fierros y el mundo del tunning, en un encuentro que promete vibrar al máximo.


La actividad se centrara en el Parque San Martín y Paseo Jesús Zuain, con entrada libre y gratuita. 


La actividad es organizada por speed freaks con el acompañamiento de la municipalidad de Choele Choel. 

Te puede interesar
Lo más visto