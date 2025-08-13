Choele planchado al piso

Expositores de distintas provincias argentinas y del vecino país de Chile llegarán con sus autos a la ciudad para compartir su pasión por los fierros y el mundo del tunning, en un encuentro que promete vibrar al máximo.



La actividad se centrara en el Parque San Martín y Paseo Jesús Zuain, con entrada libre y gratuita.



La actividad es organizada por speed freaks con el acompañamiento de la municipalidad de Choele Choel.