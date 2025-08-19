CEAER ofreció una noche en Nápoles sin salir de Valle Medio

Nuevamente con un lleno total se vivió otra noche de “Cocina étnica”, ciclo más que consagrado que ofrecen los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, esta vez con comida originaria de Nápoles.

Regionales - Lamarque19/08/2025
IMG-20250819-WA0013

Con asistencia de casi sesenta comensales de varias localidades de la zona, los estudiantes guiados por sus docentes ofrecieron una memorable noche a través de los exquisitos platos que integraban la propuesta.


Este ciclo se ha convertido en una opción más que válida para la comunidad que de forma continua avala con su presencia la propuesta que tiene lugar en el reconocido “Bar Tito”, lugar donde los estudiantes realizan sus prácticas.


El próximo evento del ciclo será a mediados del mes de septiembre con comida Mexicana. -

