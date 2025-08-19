Daños totales dejó como saldo el incendio de un vehículo Renault Fluence ocurrido en la tarde de éste domingo en la localidad de Lamarque.
CEAER ofreció una noche en Nápoles sin salir de Valle Medio
Nuevamente con un lleno total se vivió otra noche de “Cocina étnica”, ciclo más que consagrado que ofrecen los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, esta vez con comida originaria de Nápoles.Regionales - Lamarque19/08/2025
Con asistencia de casi sesenta comensales de varias localidades de la zona, los estudiantes guiados por sus docentes ofrecieron una memorable noche a través de los exquisitos platos que integraban la propuesta.
Este ciclo se ha convertido en una opción más que válida para la comunidad que de forma continua avala con su presencia la propuesta que tiene lugar en el reconocido “Bar Tito”, lugar donde los estudiantes realizan sus prácticas.
El próximo evento del ciclo será a mediados del mes de septiembre con comida Mexicana. -
Los estudiantes y docentes del CET20 de Lamarque continúan llevando adelante la obra de construcción de un nuevo paredón perimetral para lograr el total cerramiento de Hospital “Jorge Rebok”.
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, junto a su equipo de gobierno, invitan a participar del acto protocolar por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.
Una familia fue asaltada en su vivienda, por tres sujetos que con un arma los amenazaron y golpearon para llevarse el dinero que había en la vivienda.
La Escuela Especial 20 se prepara para el Encuentro Provincial de ArtesanosRegionales - Lamarque13/08/2025
Desde Lamarque y para toda la provincia, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Especial 20 se prepara para asistir este fin de semana al Encuentro Provincial de Artesanos que se desarrollará en Luis Beltrán.
La Escuela Municipal de Newcom de Lamarque continúa con mucha actividad, compitiendo de manera permanente y haciendo crecer su palmarés.
El domingo 10 de agosto la bellísima Plaza Santa Genoveva volvió a colmarse de almas como tantas veces.
Personal de la Brigada Rural del Valle Medio y de la Comisaría 17 de Lamarque procedió, en la tarde del viernes, al secuestro de un motovehículo que presentaba adulteraciones que hacían literalmente imposible la verificación del motor.
La quinta fecha del Safari Regional en Luis Beltrán tuvo su cierre con una destacada convocatoria en lo que al espectáculo y participación del público representa.
Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de éste lunes – minutos después de las 10,30 horas - forzó la interrupción de la circulación sobre el puente carretero de ruta 250 que une la ciudad de Choele Choel con los pueblos del interior de la isla del mismo nombre.