El hospital adquirido dos nuevas camas

Desde el hospital señalaron que "este logro representa un paso muy importante para nosotros y un sueño que hemos querido cumplir durante mucho tiempo.'



Este equipamiento significa para el personal y los pacientes del Valle Medio que alli se atienden una gran mejora en la atención, seguridad y el cuidado.



Esta compra fue realizada por el Hospital Choele Choel a traves de fondos de obras sociales.