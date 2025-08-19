El hospital adquirido dos nuevas camas

El hospital de Choele Choel adquirió 2 nuevas camas eléctricas con sus respectivos colchones para  el sector de internación UCI

Regionales - Choele Choel19/08/2025
IMG-20250819-WA0010

Desde el hospital señalaron que "este logro representa un paso muy importante para nosotros y un sueño que hemos querido cumplir durante mucho tiempo.'


Este equipamiento significa para el personal y los pacientes del Valle Medio que alli se atienden una gran mejora en la atención, seguridad y el cuidado.


Esta compra fue realizada por el Hospital Choele Choel a traves de fondos de obras sociales. 

Te puede interesar
IMG-20250813-WA0003

Choele planchado al piso

Regionales - Choele Choel13/08/2025

Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.

Lo más visto
IMG-20250818-WA0040

Daños materiales en un choque en cadena en el puente

18/08/2025

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de éste lunes – minutos después de las 10,30 horas -  forzó la interrupción de la circulación sobre el puente carretero de ruta 250 que une la ciudad de Choele Choel con los pueblos del interior de la isla del mismo nombre.