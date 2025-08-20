Choele Choel: 28 familias están cerca de tener el servicio de gas

Los barrios Maldonado y Tupac Amaru de Choele Choel tendrán acceso al servicio de gas a través de la obra de ampliación de la red que registra un avance del 61%. La obra es parte del Plan Gas Rionegrino, cuenta con una inversión provincial de más de $72 millones, y hará posible que 28 familias puedan acceder a este servicio esencial.

La obra contempla la instalación de más de 1.800 metros de cañería, que al culminar representará un beneficio directo e inmediato para los vecinos y vecinas, mejorando notablemente su calidad de vida, para su confort y el desarrollo de sus hogares.


Se trata de una solución concreta para el acceso a servicos básicos y la inclusión de las familias rionegrinas a una mejora calidad de vida. Un proyecto de infraestructura que lleva adelante el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y que impacta de manera directa en las y los beneficiarios, y hacen de cada obra realizada al desarrollo de Río Negro hacia los próximos años.

