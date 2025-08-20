Choele Choel: 28 familias están cerca de tener el servicio de gas

La obra contempla la instalación de más de 1.800 metros de cañería, que al culminar representará un beneficio directo e inmediato para los vecinos y vecinas, mejorando notablemente su calidad de vida, para su confort y el desarrollo de sus hogares.



Se trata de una solución concreta para el acceso a servicos básicos y la inclusión de las familias rionegrinas a una mejora calidad de vida. Un proyecto de infraestructura que lleva adelante el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y que impacta de manera directa en las y los beneficiarios, y hacen de cada obra realizada al desarrollo de Río Negro hacia los próximos años.