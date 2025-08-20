Choele Choel: 28 familias están cerca de tener el servicio de gas

Aveas Korpus, la banda nacida en Río Colorado en 2005, vuelve a presentarse en el Valle Medio este sábado 23 de agosto. La cita será en El Club, Avellaneda y Uruguay de Choele Choel a las 23:30 horas.
Los barrios Maldonado y Tupac Amaru de Choele Choel tendrán acceso al servicio de gas a través de la obra de ampliación de la red que registra un avance del 61%. La obra es parte del Plan Gas Rionegrino, cuenta con una inversión provincial de más de $72 millones, y hará posible que 28 familias puedan acceder a este servicio esencial.Regionales - Choele Choel20/08/2025
La obra contempla la instalación de más de 1.800 metros de cañería, que al culminar representará un beneficio directo e inmediato para los vecinos y vecinas, mejorando notablemente su calidad de vida, para su confort y el desarrollo de sus hogares.
Se trata de una solución concreta para el acceso a servicos básicos y la inclusión de las familias rionegrinas a una mejora calidad de vida. Un proyecto de infraestructura que lleva adelante el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y que impacta de manera directa en las y los beneficiarios, y hacen de cada obra realizada al desarrollo de Río Negro hacia los próximos años.
El día Martes 2 de Septiembre de las 8 a las 16 horas, en el Edificio académico y de investigación de la UNRN y predio de la Sociedad Rural, se llevará a cabo el curso de Selección y Evaluación de Toros.
Este fin de semana en el cine de Choele Choel se podrá ver Homo Argentum, además del film para los mas chicos, Tony, Shelly y la linterna mágica
Más de 350 jóvenes participarán de la Copa Abierta de Vóley en Choele ChoelRegionales - Choele Choel15/08/2025
En el Valle Medio se desarrollará la Copa Abierta de Vóley categorías sub 12 y sub 13 con la participación de 49 equipos de la zona. Las acciones se extenderán desde este viernes hasta el domingo con el polideportivo municipal de Choele Choel como escenario principal.
Este 16 y 17 de agosto se desarrollara en Choele la 1° Expo de Autos, un evento único en la región que reunirá vehículos modificados y potenciados, con tecnología de primer nivel en sonido, pantallas y equipamiento.
Luego de exitosas funciones en Roca y Cipolletti, FCP presenta a la obra teatral “Como si pasara un tren” de Lorena Romanin, en Choele Choel.
El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de endeudamiento que permitirá la ejecución de 20 cuadras de asfalto en los barrios Villa Unión Sur y Maldonado.
Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de éste lunes – minutos después de las 10,30 horas - forzó la interrupción de la circulación sobre el puente carretero de ruta 250 que une la ciudad de Choele Choel con los pueblos del interior de la isla del mismo nombre.
Nuevamente con un lleno total se vivió otra noche de “Cocina étnica”, ciclo más que consagrado que ofrecen los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, esta vez con comida originaria de Nápoles.
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.