Demostración con drones

Se salvó de milagroRegionales20/08/2025
Un hombre de 76 años de edad salvó su vida de milagro al evitar colisionar frontalmente la camioneta que manejaba contra un camión que circulaba en sentido contrario.
Estudiantes y docentes de las Sedes del CEAER de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y Choele Choel participaron de la Charla y demostración de drones en el Establecimiento “Natalio Falduto Agronomía”.Regionales22/08/2025
Se trata de una actividad propuesta por la empresa, mediante una jornada a campo donde los estudiantes pudieron observar uso y manejo de los drones, y donde se les explicó el funcionamiento de los mismos y el equipamiento multiespectral vinculando directamente a la agricultura de precisión; siendo este un elemento de innovación con alto auge en la región.
La actividad se desarrolló con el aval de Agropecuaria Agromax y con Drones DJI Agriculture, quienes propusieron para esta jornada la utilización de Drones DJI Agras T50.
Desde la casa de estudios se agradece a la empresa de “Natalio Falduto Agronomía” por la convocatoria y el aporte a la formación que este tipo de jornadas representan para los estudiantes asistentes. -
A través de la presencia en las distintas regiones de la Provincia, la Inspección General de Personas Jurídicas acompaña el desempeño de las instituciones civiles que cumplen un importante rol en la comunidad, siguiendo de cerca su trabajo y brindándoles el asesoramiento adecuado para su correcto funcionamiento.
Personal policial de Rio Colorado secuestro un auto con irregularidades en motor y documentación
Mantuvieron una relación inestable por mucho tiempo. Tras un último encuentro con el hombre, la mujer quedó embarazada. Al comunicarle la noticia, él le sugirió interrumpir el embarazo. La madre de la bebé decidió continuar con la gestación, y el hombre cortó todo contacto.
Los estudiantes del CET29 y el CET13 elaboraron embutidos, como parte de un proyecto cuyo objetivo central es el Intercambio de Saberes, y que inició hace un par de semanas.
Desde el Consejo Escolar se continúa brindando capacitación en materia de RCP y Maniobra de Heimlich, esta vez en la Escuela de Adultos 16 sede Choele Choel y Luis Beltran.
Por el hecho ocurrido el día Martes, en la localidad de Lamarque, se realizo un allanamiento en una vivienda de Choele Choel y en un automóvil.
La Dirección de Estadística y Censos comunica que entre el jueves y sábado se realizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Luis Beltrán y Lamarque. La misma es coordinada junto con el INDEC, se realiza en todo el país, y busca obtener información socioeconómica de la población.
Tal lo solicitado por la fiscalía descentralizada de Choele Choel, un hombre fue declarado responsable penal por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.