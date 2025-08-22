Demostración con drones

Se trata de una actividad propuesta por la empresa, mediante una jornada a campo donde los estudiantes pudieron observar uso y manejo de los drones, y donde se les explicó el funcionamiento de los mismos y el equipamiento multiespectral vinculando directamente a la agricultura de precisión; siendo este un elemento de innovación con alto auge en la región.



La actividad se desarrolló con el aval de Agropecuaria Agromax y con Drones DJI Agriculture, quienes propusieron para esta jornada la utilización de Drones DJI Agras T50.



Desde la casa de estudios se agradece a la empresa de “Natalio Falduto Agronomía” por la convocatoria y el aporte a la formación que este tipo de jornadas representan para los estudiantes asistentes. -