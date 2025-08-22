Tareas de prevención en escuelas

La misma, organizada por el área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar, tuvo como finalidad abordar aspectos de definición de contingencias, estudio de escenarios posibles, y la planificación de una respuesta.



Se avanzó sobre Plan de Evacuación, donde se abordaron consideraciones generales, motivos para realizar una evacuación, y sobre todo que acciones realizar y cuales no.



Respecto del "Rol de emergencia" se hizo hincapié en la necesidad de tener a mano los números de teléfono de emergencia, la importancia del llamado inicial de emergencia, y los roles en la emergencia y evacuación.



En este sentido se trabajó la necesidad de, ante una emergencia, realizar el corte del suministros; tener en cuenta los desplazamientos durante una evacuación; y la importancia de definir un punto de encuentro.



Esta capacitación se realizo de forma conjunta con personal del Cuerpo de Bomberos de Choele Choel, oficiales Roberto Cartolano y Luciano Pichihueche.