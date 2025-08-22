El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familia
Tareas de prevención en escuelas
La Escuela Especial N° 8 recibió una capacitación sobre "Plan de Contingencias", destinada s sus docentes y Personal de Servicio de Apoyo del turno mañana.Regionales - Choele Choel22/08/2025
La misma, organizada por el área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar, tuvo como finalidad abordar aspectos de definición de contingencias, estudio de escenarios posibles, y la planificación de una respuesta.
Se avanzó sobre Plan de Evacuación, donde se abordaron consideraciones generales, motivos para realizar una evacuación, y sobre todo que acciones realizar y cuales no.
Respecto del "Rol de emergencia" se hizo hincapié en la necesidad de tener a mano los números de teléfono de emergencia, la importancia del llamado inicial de emergencia, y los roles en la emergencia y evacuación.
En este sentido se trabajó la necesidad de, ante una emergencia, realizar el corte del suministros; tener en cuenta los desplazamientos durante una evacuación; y la importancia de definir un punto de encuentro.
Esta capacitación se realizo de forma conjunta con personal del Cuerpo de Bomberos de Choele Choel, oficiales Roberto Cartolano y Luciano Pichihueche.
Choele celebra a las infancias con una gran jornada en el Parque San MartínRegionales - Choele Choel21/08/2025
Este domingo 24 de agosto, desde las 15 horas, el Parque San Martín se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia y a cielo abierto.
Es responsable penal por privación ilegítima de la libertad y otros delitosRegionales - Choele Choel21/08/2025
Tal lo solicitado por la fiscalía descentralizada de Choele Choel, un hombre fue declarado responsable penal por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
El Hospital de Choele Choel modernizó su equipamiento y mejoró sus instalaciones. Con estas acciones, el hospital amplía su capacidad de atención, moderniza su infraestructura y garantiza más confort, seguridad y calidad en la atención de los pacientes, reforzando también las condiciones de trabajo del personal de salud.
Desde la Municipalidad de Choele Choel informaron que el servicio de recolección de residuos domiciliarios vuelve a su horario habitual: de 6:00 a 12:00 del mediodía.
Este viernes finaliza el plazo de impugnación por los lotes de Choele ChoelRegionales - Choele Choel20/08/2025
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) abrió este plazo a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del listado de beneficiarios del sorteo de 112 lotes del programa “Suelo Urbano".
Choele Choel: 28 familias están cerca de tener el servicio de gasRegionales - Choele Choel20/08/2025
Los barrios Maldonado y Tupac Amaru de Choele Choel tendrán acceso al servicio de gas a través de la obra de ampliación de la red que registra un avance del 61%. La obra es parte del Plan Gas Rionegrino, cuenta con una inversión provincial de más de $72 millones, y hará posible que 28 familias puedan acceder a este servicio esencial.
Aveas Korpus, la banda nacida en Río Colorado en 2005, vuelve a presentarse en el Valle Medio este sábado 23 de agosto. La cita será en El Club, Avellaneda y Uruguay de Choele Choel a las 23:30 horas.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.