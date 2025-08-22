Tareas de prevención en escuelas

La Escuela Especial N° 8 recibió una capacitación sobre "Plan de Contingencias", destinada s sus docentes y Personal de Servicio de Apoyo del turno mañana.

Regionales - Choele Choel22/08/2025
IMG-20250821-WA0081

La misma, organizada por el área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar, tuvo como finalidad abordar aspectos de  definición de contingencias, estudio de escenarios posibles, y la  planificación de una respuesta. 


Se avanzó sobre Plan de Evacuación, donde se abordaron consideraciones generales, motivos para realizar una evacuación, y sobre todo que acciones realizar y cuales no.


Respecto del "Rol de emergencia" se hizo hincapié en la necesidad de tener a mano los números de teléfono de emergencia, la importancia del llamado inicial de emergencia, y los roles en la emergencia y evacuación.


En este sentido se trabajó la necesidad de, ante una emergencia,  realizar el corte del suministros; tener en cuenta los desplazamientos durante una evacuación; y la importancia de definir un punto de encuentro.


Esta capacitación se realizo de forma conjunta con personal del Cuerpo de Bomberos de Choele Choel, oficiales Roberto Cartolano y Luciano Pichihueche.

Te puede interesar
IMG-20250820-WA0061

Nuevo equipamiento y mejoras en el hospital de Choele Choel

Regionales - Choele Choel21/08/2025

El Hospital de Choele Choel modernizó su equipamiento y mejoró sus instalaciones. Con estas acciones, el hospital amplía su capacidad de atención, moderniza su infraestructura y garantiza más confort, seguridad y calidad en la atención de los pacientes, reforzando también las condiciones de trabajo del personal de salud.

Lo más visto