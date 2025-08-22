La cartelera del cine para el fin de semana

A las 16 horas, con entrada a 4 mil pesos, se podrá ver Los tipos malos 2.



Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.



A las 18 horas ($2800 la entrada) se puede ver el novio de Mamá.



Leonardo, un optimista agente de viajes, se enamora de Lucía, una madre que intenta reconstruir su vida. Pero para ser parte de la familia, antes deberá lograr lo más difícil: ganarse el corazón de sus dos hijos. Para eso se suma como niñero a un viaje a la Patagonia donde nada sale como estaba planeado. Un perro que ama escaparse, un niño que vive en modo emergencia y una hija adolescente decidida a hacerle la vida imposible, serán solo algunas de las cosas que deberán sortear en esta divertida aventura.



A las 20 horas, con entrada a 4 mil pesos se podrá ver la película que viene rompiendo record, Homo Argentum.



Guillermo Francella presenta Homo Argentum, su nueva película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.