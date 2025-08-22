La Escuela Especial N° 8 recibió una capacitación sobre "Plan de Contingencias", destinada s sus docentes y Personal de Servicio de Apoyo del turno mañana.
La cartelera del cine para el fin de semana
El Sábado 23 y domingo 24 llegan al cine de Choele Choel tres propuestas para que puedan disfrutar en familiaRegionales - Choele Choel22/08/2025
A las 16 horas, con entrada a 4 mil pesos, se podrá ver Los tipos malos 2.
Un genial equipo de animales que no respetan la ley, los ahora muy reformados Tipos Malos, se esfuerzan (mucho, muchísimo) en ser buenos, pero se ven envueltos involuntariamente en un golpe de envergadura mundial planeado por un inesperado grupo de criminales: las Tipas Malas.
A las 18 horas ($2800 la entrada) se puede ver el novio de Mamá.
Leonardo, un optimista agente de viajes, se enamora de Lucía, una madre que intenta reconstruir su vida. Pero para ser parte de la familia, antes deberá lograr lo más difícil: ganarse el corazón de sus dos hijos. Para eso se suma como niñero a un viaje a la Patagonia donde nada sale como estaba planeado. Un perro que ama escaparse, un niño que vive en modo emergencia y una hija adolescente decidida a hacerle la vida imposible, serán solo algunas de las cosas que deberán sortear en esta divertida aventura.
A las 20 horas, con entrada a 4 mil pesos se podrá ver la película que viene rompiendo record, Homo Argentum.
Guillermo Francella presenta Homo Argentum, su nueva película compuesta por 16 historias cortas que exploran con humor y autocrítica las particularidades de la cultura argentina. Cada relato, con tono satírico, refleja costumbres, conductas y actitudes propias del país, invitando a la reflexión desde la risa y destacando la capacidad del cine para retratar aspectos de la identidad nacional.
Choele celebra a las infancias con una gran jornada en el Parque San MartínRegionales - Choele Choel21/08/2025
Este domingo 24 de agosto, desde las 15 horas, el Parque San Martín se llenará de música, juegos, bailes y muchas sonrisas. La Municipalidad de Choele organiza una jornada especial para celebrar el Día de las Infancias, pensada para disfrutar en familia y a cielo abierto.
Es responsable penal por privación ilegítima de la libertad y otros delitosRegionales - Choele Choel21/08/2025
Tal lo solicitado por la fiscalía descentralizada de Choele Choel, un hombre fue declarado responsable penal por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
El Hospital de Choele Choel modernizó su equipamiento y mejoró sus instalaciones. Con estas acciones, el hospital amplía su capacidad de atención, moderniza su infraestructura y garantiza más confort, seguridad y calidad en la atención de los pacientes, reforzando también las condiciones de trabajo del personal de salud.
Desde la Municipalidad de Choele Choel informaron que el servicio de recolección de residuos domiciliarios vuelve a su horario habitual: de 6:00 a 12:00 del mediodía.
Este viernes finaliza el plazo de impugnación por los lotes de Choele ChoelRegionales - Choele Choel20/08/2025
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) abrió este plazo a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del listado de beneficiarios del sorteo de 112 lotes del programa “Suelo Urbano".
Choele Choel: 28 familias están cerca de tener el servicio de gasRegionales - Choele Choel20/08/2025
Los barrios Maldonado y Tupac Amaru de Choele Choel tendrán acceso al servicio de gas a través de la obra de ampliación de la red que registra un avance del 61%. La obra es parte del Plan Gas Rionegrino, cuenta con una inversión provincial de más de $72 millones, y hará posible que 28 familias puedan acceder a este servicio esencial.
Aveas Korpus, la banda nacida en Río Colorado en 2005, vuelve a presentarse en el Valle Medio este sábado 23 de agosto. La cita será en El Club, Avellaneda y Uruguay de Choele Choel a las 23:30 horas.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
En la madrugada de éste jueves, la policía de Río Negro detuvo a un hombre sindicado como presunto autor de un hecho delictivo contra la propiedad.