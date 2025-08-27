La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
Gran actuación de la Escuelita de Patín Artístico
La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.Regionales - Lamarque27/08/2025
En esta oportunidad la comitiva local se presentó el día sábado 23 de agosto en Senillosa, provincia de Neuquén.
Allí se disputó el Segundo Torneo Interprovincial 2025, donde el representativo regional tuvo una excelente actuación.
En esta oportunidad quienes no viajaron, familiares y vecinos, pudieron seguir todas las alternativas de lo que fue pasando a través de la cuenta de instagram @patin.lamarque
“Infinitamente gracias, nos vemos pronto en nuestra exhibición interzonal el 6 de septiembre y en el último torneo interprovincial que es organizado en nuestro hermoso pueblo”, señaló la profe Camila Evangeliste.
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 2 y el miércoles 3 de septiembre.
Se trata de estudiantes del Centro de Educación Técnica N° 20 de Lamarque quienes hicieron entrega de juegos de patio reparados y restaurados a nuevo, para que vuelvan a ser utilizados por los niños que asisten al Jardín Anexo de la Escuela Primaria N° 226, ahora en perfectas condiciones.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
Estudiantes de quinto grado de la Escuela Primaria N°226 de la localidad de Lamarque, colocaron cartelería alusiva al cuidado del medio ambiente, demostrando su compromiso con la comunidad.
La Escuela de Educación Especial N°20 de la localidad de Lamarque está participando de la segunda edición de “Sueños de Radio”, certamen nacional organizado por Cadena 3 Argentina.
El Consejo Escolar Valle Medio I lleva adelante trabajos para una nueva perforación en la Escuela 237 ubicada en zona rural de Lamarque.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.