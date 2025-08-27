Gran actuación de la Escuelita de Patín Artístico

La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.

Regionales - Lamarque27/08/2025
En esta oportunidad la comitiva local se presentó el día sábado 23 de agosto en Senillosa, provincia de Neuquén. 


Allí se disputó el Segundo Torneo Interprovincial 2025, donde el representativo regional tuvo una excelente actuación. 


En esta oportunidad quienes no viajaron, familiares y vecinos, pudieron seguir todas las alternativas de lo que fue pasando a través de la cuenta de instagram @patin.lamarque


 “Infinitamente gracias, nos vemos pronto en nuestra exhibición interzonal el 6 de septiembre y en el último torneo interprovincial que es organizado en nuestro hermoso pueblo”, señaló la profe Camila Evangeliste.

